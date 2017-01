La France Catholique avant la France Catholique

Le programme Gallica de la Bibliothèque nationale a mis en ligne un curieux journal qui s’appelait La France Catholique, tout comme le nôtre, mais dont l’histoire est moins glorieuse.

En effet le prêtre qui l’animait n’avait pas d’emploi dans l’Eglise, chose assez courante à l’époque où l’on avait plus de prêtres que de besoin, surtout après la séparation de l’Eglise et de l’Etat où il était devenu difficile d’assurer la subsistance des vicaires. Ce prêtre sans doute doué, avait sa mère à charge et vivait de quelques expédients.

Parmi ceux-ci, ce journal dont il s’avéra un jour que le ministre de l’Intérieur Georges Clemenceau finançait ses fins de mois avec des enveloppes d’argent liquide contre la promesse de faire de la propagande pour créer des associations diocésaines, dont le Pape ne voulait pas...

Cela fut révélé à la Chambre et cessa alors du jour au lendemain. Il y a un historien qui a fait un travail là-dessus, mais comme son travail n’est pas encore publié à notre connaissance, nous n’en dirons pas plus.

http://gallica.bnf.fr/m/ark :/12148/...

Et maintenant, quand est-ce que la vraie France Catholique sera numérisée par la BNF et mise à disposition du public ? Si quelqu’un sait quelque chose là-dessus nous lui serons plus que reconnaissants de nous en informer.