La Bible, mémoire des cultures et des religions

Cambo-les-­‐Bains – Église saint Laurent

Mercredi 2 août 2017 à 15 heures, entrée libre.

Autour du cardinal Roger Élie ETCHEGARAY de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, et de trois invités du cardinal :

Madame Florence DELAY, de l’Académie Française.

Monsieur Jean-Claude PETIT, journaliste et écrivain.

Monsieur Raphaël TAMBYEFF, organiste et professeur de musique.

Avec la participation de Michel Etcheverry, avec le soutien des éditeurs, des réseaux de l’information.

Séances de dédicaces par les conférenciers à l’issue de cette rencontre estivale.

« À travers le rite de l’anneau d’alliance qu’échangent un homme et une femme le jour de leur mariage, nous pouvons saisir le véritable pacte d’amour de Dieu avec l’humanité entière : alliance que la Bible raconte avec tous ses avatars au fil de mille promesses, contrats, célébrations, conflits, ruptures, pardons et réconciliations... Toute l’histoire de notre salut se confond avec celle de l’alliance. Elle fut promise après le déluge à Noé, à tous les usagers de l’arche, y compris les animaux (Genèse 9, 8-­‐17). Le signe avec sa coloration mythologique est l’arc-en-ciel, Dieu montre au monde son arc de guerre démuni de cordes. La première alliance divine avec Noé est unilatérale, l’humanité n’y prend aucune part. Dans l’Alliance du Sinaï avec Moïse le peuple d’Israël devient un véritable partenaire, avec en main la Torah (La Loi), dont le peuple d’Israël se nourrit encore aujourd’hui. Mais avec la venue du Christ, l’Alliance est “nouvelle” au sens fort du mot. Sans briser la première qui la préfigurait et dont elle a gardé de nombreuses traditions, la Nouvelle Alliance a été inaugurée comme l’ancienne dans le sang, mais dans le sang versé par le Christ lors de sa mort sur la Croix ! »

ROGER ÉLIE CARDINAL ETCHEGARAY tiré du livre Avec Dieu chemin faisant.