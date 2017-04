LA VALEUR QUE NOUS DONNONS AU TRAVAIL A LA MAISON : ENQUETE DANS 94 PAYS

Les résultas definitifs de cette enquête sur la place du foyer et de la famille dans la vie des personnes seront présentés en septembre 2017 à New York au siege des Nations Unies.

94 pays y participent.

Voici quelques éléments nouveaux !

Une étape clé s’est produite ce mercredi 29 mars 2017 a Buenos Aires : la coordinatrice "FAMILLE" de l’ONU, Renata KaCZmarska, s’est deplacée a Buenos Aires pour écouter les conclusions des 20 pays qui ont aujourd’hui fourni le plus de réponses a ce jour.

Cette rencontre a eu lieu a la Casa Rosada, l’Elysées argentin, en présence de membres du ministère de l’Éducation.

Vendredi 31 mars, Renata a visite le centre CONIN, centre de lutte contre la dénutrition infantile, dans un bidonville de la banlieue de Buenos Aires.

La coordinatrice de l’enquête, Patricia Debelju, réalise en avril et mai un tour d’Europe et d’Amérique latine pour présenter les résultats.

Notre souhait est d’organiser une rencontre en France, à Paris, le MERCREDI 24 MAI 2017 afin que notre pays soit représenté dans une enquête d’une telle envergure.

Annexe :

Les priorités de l’ONU fixées en 2015

Renata Kaczmarska a la Casa Rosada mercredi 29 mars 2017.

Comment est vécu et valorisé le travail quotidien dans le foyer ?

La réponse de chacun compte.

http://www.globalhomeindex.org/fren...

Enquête anonyme et confidentielle en ligne, avec suggestions (gratuites) à mettre en œuvre quand cela vous plait !

Au moins 500 réponses sont attendues de la France ! Participez !

Objectif : mieux savoir comment est vécu et perçu le travail au foyer, au quotidien, dans le monde entier.

Les réponses permettront d’évaluer la contribution du travail au foyer au développement de la personne humaine, et de le valoriser, notamment auprès d’institutions internationales.

Pour commencer l’enquête, c’est ici :

http://www.globalhomeindex.org/fren...

Le Global Home Index (GHI) est une initiative de la Fondation Home Renaissance (Royaume-Uni) épaulée par le Centre Walmart Conciliación Familia y Empresa (CONFyE) de la IAE Business School (Argentine) et par le Centre de Recherche Cultura, Trabajo y Cuidado de la INALDE Business School de Colombie. Ce questionnaire en ligne a été réalisé par Belen Mesurado, chercheuse au CONICET (Le « CNRS » argentin), et développé à partir d’études universitaires et interviews de 51 experts de 37 pays des 5 continents.