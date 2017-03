L’UNIVERS DANS LA THÉORIE DES SUPERCORDES

En voyant réapparaître ma signature dans ce journal, des amis inconnus ont bien voulu m’écrire qu’ils étaient satisfaits de cet événement modérément historique et qu’ils m’assuraient de leurs prières et bonnes pensées [1]. Merci à eux de tout cœur. Quiconque lit la « France catholique » étant par définition charitable et bien élevé, je n’ai reçu aucune lettre disant en substance : « Ah, la barbe, encore vous ! », mais quand on se mêle de publier il faut toujours penser à ceux qu’un excès de courtoisie retient de réagir au vitriol.

Dans le cas présent, il doit y avoir d’abord les vrais aficionados de la science qui ne trouvent pas dans mes articles une simple et objective vulgarisation, pure de tout lyrisme. Je les comprends, mais on ne se refait pas [2]. À part la musique et le paysage où je suis né, je ne connais rien de plus beau qu’un beau théorème sur les nombres premiers. Le moyen, cela étant, de s’en tenir toujours à une impersonnelle gravité ! Puis, il y a ceux, très nombreux dans notre cher et vieux pays, que la science même agace et qui y voient la plus peccamineuse manifestation de notre ubris [3]. Héritiers de notre tradition humaniste et classique, ils préfèrent lire Racine, voire Virgile et Homère, et tiennent qu’il y a du diabolique à aller dans la lune et à chasser l’équation fondamentale de la physique. Peut-être ! Mais je n’en crois rien.

Je crois au contraire que tout ce qui dans l’histoire échappe à la volonté et au libre arbitre de l’homme est l’œuvre de la Providence, et que c’est le cas de l’évolution de la science [4]. Personne n’a décidé d’informatiser ce siècle qui va s’informatisant de plus en plus vite. Les créateurs de l’informatique ne se connaissaient pas et ne se sont jamais rencontrés. Les aurait-on assassinés à temps que rien n’en aurait été changé (l’un d’eux l’ailleurs, souffrant de solitude, s’est suicidé [5]). Ceux qui n’aiment pas la science ont peut-être d’aussi bonnes raisons que le malade qui n’aime pas sa maladie. Mais après avoir vainement ronchonné, il faut bien accepter : « Que ta volonté soit faite. » Vous et moi avons été choisi pour vivre au siècle de l’informatique et de l’exploration spatiale, et non à celui d’Homère.

Je crois que la Providence ne nous a pas choisis et envoyés sans raison, même si celle-ci nous échappe.

Est-ce une rêverie de professeur Nimbus ?

Justement, en même temps que mes lettres de congratulation, douces au cœur, je lisais le livre d’un savant japonais sur la dernière théorie physique à la mode, dont il est l’un des promoteurs. Je le lisais tout en réfléchissant sournoisement à la façon dont je pourrais peut-être faire passer quelque chose de ses sublimes abstrusités dans ce journal (je ne le lisais pas en japonais ! Ce savant écrit banalement en anglais, ou plutôt en américain, comme font même les Russes) (a).

Ah, la belle théorie ! Non seulement elle est potentiellement capable d’expliquer tout ce que l’on sait, mais ce qui est un peu embarrassant, elle explique aussi certaines choses qui n’existent pas, ou dont plutôt il semble exclu que nous ayons jamais connaissance. Par exemple, en plus de notre univers, elle suppose l’existence d’un autre univers totalement différent, à six dimensions, dont nous avons été à jamais séparés par l’acte même de création : le fameux big bang originel.

Pour donner une idée de la puissance de cette théorie, dite de supercordes (superstrings), Michio Kaku, le physicien japonais [6], propose l’apologue suivant : les physiciens allemands ont compilé toutes nos connaissances actuelles en physique, et cela donne une collection de livres qui occupe tout un mur de bibliothèque ; or, dit Michio Kaku, si la théorie des Supercordes est la bonne, on peut remplacer ce fatras de livres par une seule équation dont tout le reste découle. Mais malheureusement, comme je l’ai dit, il en découle aussi une belle collection d’entités inconnues dont il va falloir trouver le moyen de se débarrasser discrètement, et notamment, outre l’univers presque jumeau quelque dix milliards de milliards de particules dont seules quelques dizaines veulent bien se montrer.

Ceux qui n’aiment pas la science auront peut-être ici envie de se visser quelque chose dans la tempe droite du bout de l’index. Qu’est-ce encore que cette théorie des supercordes ? Est-elle autre chose qu’une rêverie de professeur Nimbus ? Comment le savoir quand les enjeux se décident dans la nuée de terribles abstractions impénétrables au non spécialiste ? On peut d’abord, mais prudemment, faire confiance à ceux qui savent. Le prix Nobel Steven Weinberg est de ceux-là ; et selon lui les supercordes permettront peut-être bientôt d’unifier enfin les quatre forces à l’œuvre dans la création : électromagnétique, faible, forte et gravitationnelle, en une seule formule, ouvrant ainsi devant nous des possibilités dont on ne peut avoir idée [7]. Si nous avons besoin de ces pouvoirs nouveaux et si nous en ferons un bon usage, c’est une autre affaire, mais rappelons-nous : l’avance de la science est une loi de notre histoire, inéluctable, épreuve où nous jette la Providence. Ce qui doit se faire se fera, que les acteurs du drame le veuillent ou non, que ceux-ci y participent ou que ceux-là y rechignent.

Mais plutôt que de chercher (vainement) à anticiper l’imprévisible, on peut essayer de comprendre le cheminement qui a conduit les savants jusqu’à cette théorie. On verra alors à quel point cette loi d’avancement de la science se sert des hommes bien plus qu’elle n’est le produit de leur volonté [8].

Découvrir quelque chose de rigoureusement inutile

L’affaire commence en France dans les années 1820, avec les méditations solitaires du jeune prodige Evariste Galois. Vers sa 17e ou 18e année, réfléchissant au problème jusqu’à lui insoluble de la résolution des équations de degré supérieur à quatre, il invente l’idée de « groupe ».

Le « groupe » se définit en quelques lignes, hélas ésotériques, où apparaît le mot de « symétrie ». Ayant cherché la formule la moins abstruse chez ceux qui en ont parlé, j’ai trouvé ceci dans un texte du mathématicien américain J.-R. Newman :

« La théorie des groupes est une branche des mathématiques dans laquelle on fait quelque chose sur quelque chose, puis l’on compare le résultat avec le résultat obtenu quand on fait la même chose sur autre chose, ou bien quelque chose de différent sur la même chose. » Newman veut bien admettre qu’il s’agit d’un « suprême exemple dans l’art de l’abstraction » [9].

Galois était tellement en avance sur les meilleurs mathématiciens de son temps qu’il fut recalé deux fois au concours de Polytechnique pour ses propos « incompréhensibles », selon le mot d’un de ses juges, l’illustre Poisson. On sait que Galois mourut à vingt ans dans un duel, ou plutôt un assassinat, en 1831. Dans ses papiers on trouve des allusions à des équations qui ne furent redécouvertes que des décennies après sa mort.

La théorie des Groupes fut développée à la fin du siècle dernier par un autre prodige, le Norvégien, Sophus Lie. N’essayons de comprendre, ou plutôt de deviner intuitivement, que l’importance de la symétrie étudiée par cette théorie. Je crois que l’on peut sentir la différence entre la symétrie d’une boule, qui reste semblable à elle-même dans quelque sens qu’on la tourne, celle d’une bouteille qui ne reste semblable à elle-même que si on la fait tourner autour de son axe vertical, et celle d’une chaise qui n’est symétrique qu’entre sa droite et sa gauche, c’est-à-dire par rapport à un plan fixe.

La vraie abstraction commence quand on considère les symétries non plus de corps solides que l’on peut retourner dans ses doigts, mais de propriétés abstraites exprimées dans des équations. Ce sont là les symétries de Galois et de Lie. « Avant la théorie des groupes de Lie, remarque Michio Kaku sur un ton d’humour froid peut-être japonais, les mathématiciens pensèrent qu’ils étaient enfin arrivés à découvrir quelque chose de rigoureusement inutile. Espoir déçu : un siècle plus tard, c’est cette théorie qui permet aux physiciens d’élaborer leurs Supercordes. »

Avec la théorie des groupes, les physiciens étudient toutes les symétries imaginables sur une entité fondamentale qui n’est plus une onde ni un corpuscule (les deux maîtres mots de la physique jusque-là), mais quelque chose qui a, et qui n’a que, les propriétés d’une corde vibrante, comme la corde d’un violon. D’où le nom de Supercordes (je devrais aussi expliquer le mot super, et par conséquent la différence entre la supersymétrie et les symétries entrevues plus haut. J’en suis bien incapable, n’en ayant moi-même qu’une vague intuition) [10].

Deux remarques pour conclure. D’abord sur le parfum pythagoricien de ces théories de la fin du 20e siècle qui retrouvent une sorte de musique au cœur le plus profond du monde physique : il y a toujours un Grec là où l’on trouve du neuf.

Enfin sur l’heureuse surprise de lire dans l’histoire de ces découvertes le nom de nombreux jeunes mathématiciens français qui y jouent un rôle de tout premier plan, aux côtés d’Américains, Anglais, Chinois, Japonais, Italiens, Russes : André Neveu, Pierre Ramond, Joël Scherck, Jean-Loup Gervais, d’autres sans doute que j’ignore, sont la lointaine semence de Galois (b).

Aimé MICHEL

(a) Et comme s’apprête à faire notre propre Académie des Sciences dont les vénérables Comptes Rendus seront bientôt bilingues. Pour être lus, hélas.

(b) Joël Scherck est lui aussi mort tragiquement après une vie presqu’aussi mouvementée que le créateur de la théorie des Groupes( [11].

Chronique n° 445 parue dans F.C. – N° 2142 – 5 février 1988

Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 13 mars 2017