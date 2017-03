L’HOMME DESCEND DE L’HOMME ET NON DU SINGE

Plus se multiplient les découvertes sur l’homme ancien [1] et plus nous désapprenons de fausses connaissances énoncées il y a seulement vingt ans comme des dogmes. C’est aussi cela, la science : la découverte que ce que l’on croyait savoir n’était que rêve et sornette [2].

Rappel de quelques sornettes encore plus ou moins sacrées, voilà peu : l’Homo sapiens sapiens (HSS) descend de Néandertal, qui descend d’une kyrielle d’êtres mi-hommes mi-singes, dont le Pithécanthrope – de Java, de Pékin, etc. –, qui descendent de paléanthropes variés, qui descendent des Australopithèques (« robustes » ou graciles »), puis un grand trou jalonné par les Ramapithèques et les Reniopithèques, il y a 15 millions d’années et plus.

Il faut rendre hommage aux préhistoriens et paléontologistes dont le travail inlassable et ingrat a périmé une bonne part de ce fatras. Nos certitudes actuelles sont-elles meilleures ? D’abord elles sont moins nombreuses (donc moins risquées). Puis, elles sont documentées par des fossiles plus nombreux. Enfin, l’étude des habitats a fait d’incroyables progrès. Le nombre de faits certains que les spécialistes savent maintenant extraire d’une caverne longuement occupée en évacuant, couche après couche, à la loupe et à la brosse à dents, le tout étant photographié à mesure sur place pour permettre d’autres études ultérieures, ce nombre de faits, dis-je, même quand on ne sait pas les interpréter, dépasse les exploits de Sherlock Holmes [3].

Le tableau qui s’en dégage, bien plus flou que les rêves de naguère peut être résumé ainsi :

L’homme moderne, semblable à vous et moi, et que l’on convient d’appeler sapiens sapiens (HSS) remonte à peut-être 200 000 ans (fossiles de Fontechevade, notamment). Il était à peu près comme nous physiquement, il avait notamment le même cerveau. Il était très habile de ses mains, taillait d’admirables outils de pierre que seuls quelques rares préhistoriens sont encore capables d’imiter [4]. Et pourtant les plus anciennes traces d’une activité purement spirituelle (art, sépultures) ne remontent pas au-delà de 40 000 ans, pour ce qu’on en sait jusqu’ici. Pendant au moins mille-cinq cents siècles, soit cinq mille générations, il semble (il semble) que d’homme n’ait jamais éprouvé ce mystérieux besoin de projeter par des actes, sur le monde extérieur, l’insondable arcane de ses pensées. Absence de ce besoin ? Ou bien plutôt terrible difficulté de créer la fragile fleur de la culture ? Question pour l’instant sans réponse. Mais il suffit de lire de quelle incompréhensible façon on enseignait encore aux enfants du XVIIe siècle, en France, l’élémentaire art de la multiplication, pour mesurer l’effort que suppose tout progrès culturel. Rien ne nous paraît aisé dans ce que nous faisons quotidiennement que grâce à l’oubli des millénaires de transpiration qui nous ont portés là.

Avant HSS, tous les crâne et débris de squelettes où les paléontologistes de naguère croyaient devoir distinguer des espèces différentes, parmi lesquelles le fameux pithécanthrope au nom provocant (pithecos : singe ; anthropos : homme, donc « homme-singe »), sont maintenant rapportés à une espèce unique tout aussi mal dénommée Homo erectus : Homme Vertical, ce qui donnerait à penser que son prédécesseur n’était pas vertical (il l’était, nous le verrons un peu plus loin) [5].

Homo erectus était bien un homme, lui aussi habile de ses mains, maîtrisant le feu, et certainement dépourvu de toison. Pourquoi certainement ? Parce qu’on le trouve sous des climats très variés, ce qui implique une possibilité d’adaptation instantanée et exclut donc la toison (regardez votre chat : il change de toison pour simplement s’adapter au lent changement des saisons d’un même lieu. Les animaux qui ne peuvent changer de toison émigrent).

Pas plus « pithecos » que vous ou moi

H.E. a duré plus d’un million d’années, et pendant ce temps si long a beaucoup changé, ce qui avait contribué à tromper ses premiers inventeurs. Il n’est pas impossible que l’un des changements ait été la perte de la toison, si c’est bien lui qui maîtrisa le feu [6]. Il a grandi – de la taille d’un Pygmée au début, à la nôtre lorsqu’il disparut. Sa capacité crânienne a à peu près doublé [7]. Ses derniers représentants ont un cerveau à peu près du même poids que le nôtre, mais disposé très différemment, comme on peut le voir en examinant le crâne et son moulage intérieur. La disposition reste à peu près identique pendant toute sa longue durée : il n’a pas de front et la partie arrière est très développée. Seule d’ailleurs sa tête diffère profondément d’H.S.S. Elle n’a pas de menton. Les dents sont protubérantes, formant museau. Le nez est plat. Au-dessus des yeux une sorte de saillie osseuse épaisse s’avance de plusieurs centimètres tout en travers de la face (le torus). Le dessus du crâne est marqué d’un « faîte » anguleux, ce qui indique une très forte musculature de la mâchoire. Les mâchoires sont, en effet, très fortes, de même que les dents [8]. Mais le reste du corps est exactement humain.

Avant H.E., on reconnaît maintenant un Homo habilis, plus petit, dont un squelette découvert il y a trois ans par Ph. Tobias dans une caverne près de Sterkfontein en Afrique du Sud peut être daté à deux millions d’années. Si l’on appelle « primitifs » les caractères d’H.E. que l’on ne trouve plus sur nos squelettes modernes, on peut dire d’un mot qu’Homo habilis est plus primitif qu’Homo erectus : torus plus marqué, denture plus forte, cerveau plus petit, comparable (mais par la masse seulement) à celui du gorille, etc. Homo habilis n’a rien d’un singe, il marche comme vous et moi. On soupçonne depuis quelque temps qu’il aurait peut-être utilisé le feu.

En même temps qu’Homo habilis, et avant lui jusqu’à quatre ou cinq millions d’années, ont existé divers types d’Australopithèques, toujours plus « primitifs », mais pas plus « pithecos » que vous et moi. Au-delà, je l’ai dit, c’est le trou, jalonné de quelques repères [9].

Impossible d’escamoter les fossiles

Résumons : en reculant dans l’ascendance humaine, on ne trouve nulle part le singe. Les paléontologistes reconnaissent déjà dans certains fossiles vieux de trente millions d’années les orientations propres aux singes, excluant donc l’homme, dont l’ascendance repose encore ailleurs, inconnue, dans les strates du milieu de l’ère tertiaire. À cela les cytologistes (spécialistes des tissus cellulaires) objectent une impossibilité, selon eux : c’est que 99 % du dispositif cellulaire et génétique de l’homme et du chimpanzé sont identiques, et l’on peut calculer la « distance génétique » entre les deux espèces, la traduire en temps, et qu’on trouve alors cinq millions d’années. Pour expliquer une si effarante contradiction, certains cytologistes en sont maintenant à supposer (sans le moindre indice possible) que le chimpanzé serait une branche dégénérée, séparée de la descendance humaine il y a cinq millions d’années ! [10]

Il faudra bien que les cytologistes se débrouillent avec leurs calculs pour les accorder à l’évidence froide du fossile. Le fossile est un objet qui est là et qu’on ne peut escamoter. Il nous apprend qu’aussi loin qu’on recule, l’Homme descend de l’Homme. Il est vrai qu’en remontant assez loin dans le temps, vers trois millions d’années, toute trace d’activité proprement humaine (taille d’outil) disparaît : l’homme a été « tiré du limon de la terre » : il fut un temps où il n’était pas encore Homme. Pas encore Homme, mais déjà sur sa lignée propre, remontant jusqu’on ne sait où. Où se situe le drame du jardin dans cette nuit des temps, voilà une question dont je doute que la science ait jamais rien à dire [11]. Du moins a-t-elle appris, par la génétique, qu’il y eut forcément un premier homme. Mais où situer l’apparition de 23 paires de chromosomes dans notre arbre généalogique encore si mal connu ? Peut-être le saura-t-on un jour [12].

Aimé MICHEL

Chronique n° 356 parue dans France Catholique-Ecclesia – N° 1841 – 26 mars 1982

