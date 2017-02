Joseph, le fils bien-aimé - Bande annonce VF (en DVD le 13/03/2017)

SAJE diffusion a fait doubler en français ce dessin animé biblique et le met à la disposition des familles françaises depuis le 13 mars 2017.

Pour la qualité esthétique, il ne s’agit certes pas d’un Walt-Disney et on a besoin d’un peu de temps pour accepter ces images simplifiées où, par exemple, les ombres sont marquées une fois pour toutes sur les visages sans tenir compte des déplacement (pas très rapides) des personnages. Les décors et les angles de vue font un peu jeu vidéo, mais sont assez évocateurs de l’Antiquité égyptienne. Mais les dévoreurs de Mangas animés à la télévision ou sur Internet ne seront pas dépaysés. Après tout ce film est fait pour eux. Et d’ailleurs des préprojections auprès d’un assez large public enfantin ont montré qu’il leur plaisait beaucoup.

Quant à la psychologie, elle grossit peut-être le trait surtout dans la première partie où Joseph, en enfant préféré d’Abraham père-gâteau est tellement insupportable qu’on finirait par donner raison à ses frères... Il n’est pas impossible que ce soit très utile de montrer ce film dans une famille où il y aurait un peu trop de jalousie entre les enfants et que ce soit ce thème précis qui plaise le plus au public visé... Ensuite l’histoire suit scrupuleusement le récit biblique, y compris dans l’épisode avec la femme de Putiphar, si bien qu’on peut dire que ce DVD devient un véritable outil culturel pour nos bambins qui n’auront pas beaucoup d’autres occasions de se faire raconter ce qui est pourtant le thème de tant de tableaux...

Au bout d’un moment donc on se laisse prendre par un suspens bien charpenté et par l’évolution morale du héros qui, d’abord, prend conscience de son orgueil et, ensuite, finit par admettre que les desseins de Dieu ne sont pas forcément ceux des hommes et qu’il peut toujours y avoir une explication plus vraie derrière une première évidence.

En conclusion, comme les auteurs n’ont pas eu tort de penser qu’il n’y aurait probablement aucun adulte capable de dégager les leçons spirituelles de toute cette aventure, ils ne se sont pas privés d’ouvrir rapidement les perspectives jusqu’au retour du peuple juif dans la Terre promise et à l’arrivée sur terre de Jésus le sauveur de l’humanité.

C’est ce qui fait de cette vidéo un outil d’évangélisation à ne surtout pas négliger.