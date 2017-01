Fin de mandat et licenciements des collaborateurs : réaction des organisations syndicales aux annonces de Claude BARTOLONE.

Le Président de l’Assemblée nationale, Claude BARTOLONE, a annoncé aujourd’hui 25 janvier lors de ses vœux aux collaborateurs parlementaires la mise en place d’une prime exceptionnelle de 2.000 euro versée à tous les salariés dont les députés seraient battus ou ne se représenteraient pas en juin 2017.

Pour la 1ère fois, un Président de l’Assemblée nationale a reconnu comme légitime le combat porté depuis des années sur la question de la fin du mandat et du licenciement, appelant de ses vœux une évolution législative dans les années à venir.

La CFE-CGC, la CFTC, la CGT, le SNCP-FO et Solidaires, organisations syndicales des collaborateurs de députés, prennent note de cette démarche unilatérale.

Si le versement d’une prime compensera en partie les difficultés réelles que pourront rencontrer les collaborateurs parlementaires, très majoritairement non-cadres (60%) et à mi-temps (50%), gagnant en moyenne 2.800€ brut selon le rapport statistique de l’Assemblée nationale, cette mesure ne saurait constituer une réponse sur le fond. De plus, cette prime entraînera un délai supplémentaire de carence dans le versement des allocations chômage.​

En effet, les collaborateurs parlementaires sont actuellement licenciés pour motif personnel (comme si le collaborateur était en faute) au lieu d’un licenciement économique classique, signe de la fin d’une activité professionnelle subie. Les mesures d’accompagnement économiques et sociales présentent une vraie différence -absence de contrat de sécurisation professionnelle et taux d’indemnisation chômage bien moindre (57%) qu’en cas de licenciement pour motif économique (75%)-, au préjudice des collaborateurs qui bien souvent ne sont pas rémunérés pour les heures supplémentaires effectuées le soir et le week-end. ​Le licenciement en juin 2017 concernerait environ mille collaborateurs parlementaires selon les estimations de l’Assemblée. ​

Les organisations syndicales et associatives critiquent d’une seule voix la qualification de ce licenciement. S’appuyant sur l’expertise d’un avocat spécialisé et le soutien de nombreux députés, elles ont saisi le Président de l’Assemblée nationale. Elles appellent à la création d’un véritable statut des collaborateurs parlementaires, comprenant une classification des métiers et une grille des salaires établissant des repères communs à tous. Le député-employeur est également un député-législateur. Se retrancher derrière des jurisprudences datant de plus de 30 ans n’est pas une réponse à la hauteur des enjeux et de la crise de confiance vis à vis des institutions.

La fin de la législature avec les élections législatives de juin 2017 doit permettre d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire de l’Assemblée nationale : la mise en œuvre du mandat unique créée une opportunité exceptionnelle de revaloriser le rôle du Parlement et de ceux qui chaque jour accompagnent ce travail.