Fillon garde le cap avec ses « sourcils broussailleux »

Malgré les vents contraires soufflés cet hiver par les trompettes de ses adversaires politiques, François Fillon veut garder le cap : dans des vœux à la Presse et à la France, il vient d’afficher une volonté imperturbable de persévérer dans la « radicalité » de son projet et dans son style d’homme réservé aux « sourcils broussailleux ». La « casse sociale » ? « Elle est pourtant là, sous nos yeux » : c’est à l’équipe sortante de François Hollande qu’il l’attribue, refusant à ses représentants toute qualification pour être « professeurs d’économie », « sauveteurs de notre modèle social » ou « vigies de la République ». Sa réforme de la Sécurité sociale ? Il va s’expliquer, et « préciser ses objectifs », mais « pas de zigzags ». La vogue actuelle d’Emmanuel Macron ? Un phénomène éphémère dû à l’« agitation » des médias.

Avec le souci de continuer à déjouer les « scénarios écrits d’avance » quand ils sont écrits au profit de ses rivaux du « microcosme » par les instituts de sondage et par certains médias, François Fillon entend quant à lui incarner calmement « une volonté de changement que les élites sous-estiment ». Même si c’est au service – ou au chevet - d’une France qu’il décrit comme à la fois « silencieuse et fiévreuse ». Pour un peu, l’élu de la Sarthe reprendrait à son compte le slogan de la « force tranquille », mais cette formule a déjà servi en 1981 sous une autre bannière…