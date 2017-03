Fillon donne un grand coup d’accélérateur

Au moment même où coéquipiers et mécaniciens de l’appareil politique « de la Droite et du Centre » lui font défaut par dizaines, après l’installation de chicanes judiciaires par des experts au travers de sa piste, François Fillon, en coureur automobile aguerri, donne un grand coup d’accélérateur à sa campagne électorale. Il invite même la foule à venir le soutenir à une nouvelle étape, demain dimanche au Trocadéro, près du Parvis des droits de l’homme. Avec vue imprenable sur la Seine, en plein Paris, la ville dont la devise réconfortante est « fluctuat nec mergitur » (« Il est battu par les flots mais ne sombre pas »). La foule sera-t-elle au rendez-vous ?

« La France est en train de sortir des radars de l’Histoire » : le candidat Fillon a lancé ce grave avertissement aux supporters de la Vème République, que d’autres candidats à l’Elysée veulent faire capoter pour en fonder une VIème…, censément nouvelle, mais peut-être étrangement semblable à la très instable IVème République, chère aux opportunistes, nostalgiques d’un parlementarisme qui tenait si mal la route de l’histoire… Fillon sera-t-il entendu ? C’est ce qu’on saura en ce premier dimanche de carême… Quant à la traversée du désert qui attend cette fois tous les Français, exposés aux mirages des utopies et aux tentations d’une zizanie meurtrière, elle risque d’être plus longue que la dernière ligne droite des 24 Heures du Mans… Attention aux carambolages et aux sorties de route, qui risquent de provoquer des accidents mortels dans notre cher et vieux pays.