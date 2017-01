Festival du Beau, 13, 14 et 15 janvier 2017

Le Festival du Beau aura lieu en collaboration avec Art Culture et Foi et la Diaconie de la Beauté sur le thème “Je suis venu jeter un feu sur la terre”.

A SAINT-FERDINAND DES TERNES

PARIS 75017

Vendredi 13 janvier

De 16h à 18h : Vernissage de l’exposition, avec de nombreux artistes inspirés par le thème du feu ; invité d’honneur : Monseigneur Gilbert Louis

18h - 19h30 : Ouverture du festival sur le thème : "Appel à une vie nouvelle forgée au feu de l’Esprit", avec le Père Matthieu Rougé, l’Archiprêtre Wladimir Yagello et le Pasteur Alain Joly.

20h30 : Concert avec Reine-Grâce : Gospel et chants spirituels

Samedi 14 janvier

10h : Laudes œcuméniques

10h30 - 12h45 : "Les théophanies de Dieu" - le Buisson ardent, la Transfiguration, la Pentecôte - présentées successivement par le Pasteur Alain Joly, l’Archiprêtre Wladimir Yagello et le Père Guy Lepoutre

14h30 - 15h30 : Conférence par J. Bara, Président de l’antenne locale d’Art Culture et Foi, sur l’édification du christianisme dans les anciennes civilisations

15h30 - 16h45 : "L’Esprit Saint source de l’œcuménisme" : conférence-débat avec le Père Guy Lepoutre et le Pasteur Alain Joly

17h - 18h : Récital poétique inspiré de St Jean de la Croix par Florence Jacq, parolière, et le Père Alberto Ambrioso, OP

20h30 : Concert du Chœur Russe de Paris Znamenie

Dimanche 15 Janvier

14h - 15h30 : Figures de sainteté : St Dimitri Klépinine et Ste Marie Skobtsov, Ste Elisabeth de la Trinité, Pasteur Dietrich Bonhoeffer

15h30 - 16h40 : Table ronde : "Quelle communion à travers l’art pour vivre l’œcuménisme", avec Antoine Arjakovsky, le Pasteur Saïd Oujibou, Sœur Tamara et aussi Catherine Vigier et le Docteur Philippe Loron

16h50 - 17h15 : Rencontre avec Anne et Daniel Facérias, cofondateurs de la Diaconie de la beauté

17h15 - 18h15 : Daniel Facérias en concert

18h30 : Messe d’action de grâces avec les artistes

19h45 : Témoignage de Natalie Saracco

http://www.paris.catholique.fr/fest...

https://www.facebook.com/festivaldubeau

Radio Notre Dame parle du Festival du Beau avec en invité Brigitte et Patricia : http://radionotredame.net/…/eccle...

http://www.famillechretienne.fr/age...

https://vimeo.com/156298264

https://www.youtube.com/watch?v=e8A...

La 5e édition du Festival du Beau a donc lieu les 13, 14 et 15 janvier, avec Art, Culture et Foi et la Diaconie de la Beauté. Cet événement est ouvert aux catholiques, orthodoxes et protestants ainsi qu’à tous ceux qui ont soif de communion et de beauté. Bien des intervenants y participeront, accueillis une deuxième fois en son église, par le P. Matthieu Rougé, curé de Saint-Ferdinand des Ternes. Théologien, essayiste, il est connu pour avoir été le secrétaire du cardinal Lustiger puis l’aumônier des parlementaires français. Il sera rejoint par l’archiprêtre Wladimir Yagello, recteur de la paroisse Notre-Dame-du-Signe à Paris et vice-président de la Voix de l’Orthodoxie et par le pasteur luthérien Alain Joly, conférencier, auteur de Prier quinze jours avec Jean Sébastien Bach. La venue de Pau, où il est supérieur de la communauté de Jésuites, du P. Guy Lepoutre, s.j., engagé dans le Renouveau charismatique depuis 1973, nous amènera à mieux admettre que l’évangélisation ne peut se faire que dans l’accueil convaincu de l’Esprit Saint dont il a reçu la grâce essentielle de pouvoir collaborer avec les chrétiens évangéliques et protestants.

Avec eux, nous entrerons dans une vie nouvelle, forgée au feu de l’Esprit. Et, à travers l’exposition d’œuvres d’art, les concerts, tables rondes, débats et témoignages, nous serons invités à passer de « l’amour de la beauté à la beauté de l’amour » pour vivre l’espérance d’unité à travers le chemin de la beauté.

En cette année qui suit le Concile panorthodoxe et où nos frères protestants commémorent la Réformation, que nos cœurs puissent se ressourcer à l’unisson, rassemblés dans une communion par l’Esprit, car c’est bien là notre conviction : « La beauté sauvera le monde », beauté des flammes jaillies du Feu de l’Esprit, tel un brasier ardent car « l’amour du Christ nous presse »… La diversité de ces flammes reflètera celle des œuvres inspirées par le thème du feu que nous contemplerons lors du vernissage du vendredi 13 janvier : peinture de Mgr Gilbert Louis, évêque émérite de Chalons-en-Champagne, invité d’honneur, inspirée par la parole. « Je suis venu jeter un feu sur la terre », fer forgé de Judith Nicolas, délicates icônes peintes sur porcelaine d’Anne-France Peltier, sculptures d’Edgar de Laire et de Christa de Coppet qui pratique la technique de la « cuisson primitive », photographie de feu d’artifice de Nathalie Pouchele, composition d’art floral aux couleurs flamboyantes réalisée par Odile Delarue Barnérias, peintures de Laurence de Marliave, Jacqueline Putatti et Gilberte de la Roussière, et aussi de belles icônes écrites par Martine Studler et par Orest Hrytsak. Orest ­– qui exposera également des aquarelles aux couleurs de feu -, a écrit des icônes pour la paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov ; elles font l’admiration des paroissiens tout en soutenant leur prière. Anne Olivia Ambroselli nous enchantera par ses créations originales : de merveilleux chandeliers réalisés avec des coquillages venus de lointains rivages. Façonnés par l’eau qui les a traversés, ils reflètent les feux du soleil couchant et nous invitent au rêve… Marie-Aude Saint Michel, Niçoise, nous présentera Nika - victoire en grec -, une œuvre pour la vie, pour Nice, évocatrice des forces de la vie. Ce tryptique aux couleurs de la France nous dit la victoire de la vie, en hommage aux victimes des attentats du 14 juillet 2016 et à tous les Niçois, car, comme l’a écrit Marie-Aude : « Si tu tombes genoux à terre, debout, lève les yeux, souffle et relève-toi. Rien ne te fait de l’ombre. La lumière est en toi. Vie tu es, vie tu seras : Nika ». Il comprend du bois flotté de l’île Saint-Honorat, qui, fort de la symbolique de la tempête, du voyage, évoque la victoire de ces forces de vie qui nous rejoindront encore avec le concert donné par Reine Grace, musicienne accomplie à la voix mélodieuse, concert de gospel et de chants spirituels.

Le samedi 14 janvier, après les laudes œcuméniques, suivront des interventions sur les « théophanies de Dieu » manifestées par le rayonnement du feu, puis le témoignage de sœur Delphine, de la Communauté des sœurs de l’Adoration réparatrice, sur le « Baptême de Feu » de Mère Marie-Thérèse Dubouché, leur fondatrice. L’après-midi, Jacques Bara, président d’Art, Culture et Foi donnera une conférence sur « Le souffle et le feu de l’Esprit dans l’édification du christianisme », qui sera suivie par un récital poétique inspiré par saint Jean de la Croix – « Brûlure d’amour » –, avec Florence Jacq, parolière et poète, et le P. Alberto Ambrosio, op.

Nous découvrirons, lors de la veillée la beauté, des voix du chœur russe de Paris Znamenie (« le signe » selon élie). Tels des oiseaux, nous entrerons avec eux, dans la liberté de l’Esprit, dans un chemin d’éternité : la nuit obscure annonce l’aurore, l’hiver prépare un printemps éclatant de lumière. Car, comme l’a partagé Olivier Messiaen, « les oiseaux, c’est le contraire du temps ; c’est notre désir de lumière, d’étoiles, d’arcs-en-ciel et de jubilantes vocalises ». Ce désir de lumière a habité le cœur des « figures de sainteté » que nous entendrons le dimanche 15 janvier, par Antoine Arjakowsky sur son grand-père, saint Dimitri Klépinine et de sainte Marie Skobtsov, deux grands saints de l’orthodoxie, morts en camps de concentration. Puis sainte élisabeth de la Trinité, récemment canonisée, une âme de feu, sera présentée par le P. Didier-Marie Golay, ocd. Puis viendra une alternance de chants et de textes par Bernard et Odile Masson, chanteur et comédienne, sur le pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer, connu pour son œucuménisme.

Suivra une table ronde : « Quelle communion à travers l’art pour vive l’œcuménisme ? » avec Antoine Arjakowsky, historien français, orthodoxe, et le pasteur évangélique itinérant Saïd Oujibou. Le P. Guy Lepoutre interviendra comme modérateur.

Devenir témoins de la Beauté de Dieu, telle sera la proposition de Daniel et Anne Facérias, qui ont été avec Mgr Rey, évêque de Fréjus-Toulon, à l’initiative de la Diaconie de la Beauté, lancée en 2012 à Rome pour rendre les artistes à la Beauté et la Beauté à l’église. Puis Daniel, auteur, compositeur, chantera avec sa voix douce une ode à la jeunesse des évangiles et du cœur et nous invitera à la confiance. Son concert précédera la messe d’action de grâces, célébrée par Mgr Gilbert Louis, messe pour les artistes qui sera suivie du témoignage touchant de Natalie Saracco, cinéaste et auteur de Pour ses beaux yeux, éd. Salvator…

Que les artistes puissent rayonner la beauté à travers leurs œuvres pour répondre à l’appel du pape François lors d’une rencontre à l’Académie des sciences le 24 novembre 2016 : les artistes ont un devoir important : celui de « créer des œuvres qui portent à travers le langage de la beauté, une étincelle d’espérance et de confiance ».

Chaque témoignage de foi, d’amour, chaque talent est une facette de cette beauté qui nous dépasse, une invitation à rejoindre ce lieu qui est au plus profond de nous-même et dont la flamme, qui est celle de l’Esprit, ne demande qu’à être ravivée pour faire de chacune de nos œuvres et de nos vies une louange à la gloire du Créateur.