« Vous allez voir, ça va être rock’n roll » : le « plan comm’ » de Jean-Luc Mélenchon est conçu pour en décoiffer plus d’un chez les lieutenants, sinon les fans d’Emmanuel Macron, pourtant en marche pour un monde plus « djeune » et donc forcément meilleur. « Le siècle va commencer en 2017 si je suis élu », prophétise le leader suprême du Front de Gauche, qui parle fièrement de « fédérer prolos et bobos », dans l’hypothèse de lendemains qui chanteront. Qui chanteront à la fois l’Internationale et des tubes de Simon et Garfunkel, quitte à oublier un peu Renaud… Dans la lutte au couteau qui oppose les deux vedettes de la Gauche hors les murs sortie des cadres étroits et vermoulus du vieux Parti socialiste, désormais tous les coups sont permis, même les coups de pub les plus « flashy »… Tout en gardant son écharpe rouge à portée de main, Mélenchon a emprunté un blouson de cuir de rocker qui, après tout, ne lui va pas si mal malgré ses 66 ans sonnés. Pas plus mal, tout compte fait, que les vociférations hystériques de « Grand Soir » à l’ancien banquier d’affaires, qui croyait malin de monter sur une chaise le mégaphone à la main lors de son premier meeting, comme pour singer un ancien trotskiste… « Ne me demandez pas comment je vais parler aux électeurs d’Emmanuel Macron, il n’en a pas. Il y a simplement des gens qui s’intéressent à lui », déclare Mélenchon. De là à faire lui aussi l’intéressant… On verra ensuite lesquels, des « prolos » ou des « bobos », seront les plus intéressés par cette campagne électorale d’un type nouveau…

Denis LENSEL