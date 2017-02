Euthanasie, directives anticipées et sédation : non à la confusion entretenue par la campagne gouvernementale

Alliance VITA estime que le lancement par le gouvernement d’une nouvelle campagne de communication sur la loi fin de vie à destination du grand public confirme le décalage entre cette nouvelle loi et la problématique de la fin de vie en France.

Pour Alliance VITA, la campagne lancée ce lundi sous le pilotage du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie :

ne répond pas aux véritables enjeux de ce sujet, car elle simplifie outrageusement une question complexe.

entretient la confusion entre certaines sédations profondes et l’euthanasie ou le suicide assisté.

Pour Tugdual Derville, délégué général de Alliance VITA et initiateur du site sosfindevie.org :

« Nous ne sommes malheureusement pas étonnés de ces confusions, car Véronique Fournier, dont l’organisme est chargé de piloter cette campagne, est adepte de ce qu’elle a nommé « l’euthanasie palliative ». Ni le double formulaire de directives anticipées qui a été élaboré par le gouvernement, ni sa promotion de la sédation profonde et continue jusqu’au décès ne sont susceptibles d’aider de façon ajustée les patients, leurs soignants et leurs proches.

Chaque situation de fin de vie difficile nécessite, au jour le jour, une réponse personnalisée et évolutive. Or, nous constatons que ce message officiel se focalise désormais sur les nouvelles directives anticipées et sur le concept récent de « sédation profonde et continue jusqu’au décès ». Comme si ces deux nouveautés étaient susceptibles de régler la question de la fin de vie en France. Comme s’il fallait déjà culpabiliser aujourd’hui les Français qui n’ont pas encore rempli leurs directives anticipées. Comment imaginer demander par avance, à des personnes en bonne santé, de se positionner sur la sédation terminale ? Pourquoi leur laisser croire que cette sédation profonde pourrait être, en cas de problème grave, la solution miracle ?

Le risque est que cette pratique, qui doit rester exceptionnelle – parce qu’elle supprime toute conscience – se banalise dans l’esprit des personnes, au nom d’un prétendu droit à « dormir avant de mourir ». Cela exonèrerait la société de tous les efforts qu’il reste à faire pour répondre aux véritables besoins d’accompagnement des personnes en fin de vie : accessibilité des soins palliatifs, formation des soignants, lutte contre la douleur, accompagnement des souffrances morales, sociales et spirituelles, choix du lieu où terminer sa vie, aide aux aidants de proximité, encouragement du bénévolat d’accompagnement en fin de vie, etc.

Déjà nous observons que, dans certaines unités hospitalières, se profile l’idée qu’il est légitime d’endormir pour faire mourir. Ce sont les proches et les soignants qui sont tentés de l’exiger. Face au risque de cette « euthanasie masquée », seul un véritable accompagnement préservant, tant que c’est possible, la conscience des personnes en fin de vie est respectueux de leur liberté et de leur dignité. »

Pour rassurer les Français et sortir de la confusion qui s’installe, Alliance VITA et son service SOS Fin de vie ont choisi d’éditer un livret des directives anticipées conformes à l’éthique médicale qui récuse à la fois acharnement thérapeutique et euthanasie : c’est le sens de la charte et du formulaire personnalisable qu’il contient.

Puisque les pouvoirs publics ont décidé de pousser leur conception ambiguë de la fin de vie, l’association propose aux Français un document qui leur permet de se protéger, et de protéger leurs proches, des confusions qui émergent. L’association lancera, dans les prochaines semaines, sa propre campagne de communication pour promouvoir ces outils au service de tous.