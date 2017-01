Elections professionnnelles dans les Très Petites Entreprises, c’est maintenant

Les élections TPE se déroulent du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017. Une semaine de plus sera accordée à l’Outre-mer.

Le dépouillement débutera le 31 janvier 2017 .

Et la proclamation des résultats aura lieu le 3 février 2017.

Alors que vous êtes 4,5 millions, vous ne bénéficiez toujours pas des mêmes droits et avantages que les autres salariés. Ainsi, votre activité est encadrée par des règles qui s’appliquent sans tenir compte de vos spécificités.

Votre convention collective définit ainsi des règles communes et globales : temps de travail, congés, salaire, mutuelle …

L’élection de cette fin d’année est une opportunité unique, pour chacune et chacun, d’avoir un véritable porte-parole capable de vous faire entendre et d’avoir enfin des règles plus justes.

En votant, vous pouvez agir concrètement sur cette inéquité de traitement qui ne saurait perdurer.

Partenaire de votre vie professionnelle, la CFTC est un interlocuteur différent à même de concilier les contraintes de votre secteur et les attentes des salariés que vous êtes.

Comment voter ?