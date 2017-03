Du 2 au 8 Avril 2016 - Ve semaine de Carême - Premier dimanche de la Passion

Dimanche de la Ve semaine de Carême (Année A)

1. Jésus qui attend avec impatience le moment de nous arracher à la mort (Ezékiel 37, 12-14).

 Adorons le Vivant qui veut nous donner vie.

Point spi : ne pactisons jamais avec ce qui abîme l’homme.

2. Jésus qui nous partage déjà le principe de la vie en renouvelant nos cœurs (Romains 8, 8-11).

 Adorons le Rédempteur, qui nous partage les premières arrhes du Royaume.

Point spi : retrouvons plus souvent par le sacrement de pénitence notre innocence baptismale.

3. Jésus qui renverse la loi de la mort et fait revenir un mort à la vie, gage de tous les autres (Jean 11, 1-45).

 Adorons le Vainqueur de la mort.

Point spi : prions pour nos frères défunts et regardons-les comme des vivants.

Lundi de la Ve semaine de Carême : La femme adultère (Jean 8, 1-11)

1. Jésus tout pur devant lequel on étale les turpitudes des hommes : la lâcheté, la lubricité, le mépris, etc...

 Adorons l’Agneau sans tâche, né d’une Mère sans tâche, contemplons-le quand il regarde ce monde torturé par ses convoitises mauvaises, unissons-nous à sa pureté.

Point spi : rejetons de notre cœur tout attachement à l’impureté.

2. Jésus qui sait mieux que quiconque l’horreur du péché, mais qui ne désespère pas de l’homme, et qui est venu pour sauver.

 Contemplons sa Miséricorde inépuisable, admirons sa délicatesse pour la femme humiliée qu’il ne dévisage pas, communions à son cœur révolté par la méchanceté des hommes.

Point spi : couvrons la nudité de nos frères, refusons d’étaler leurs fautes.

3. Jésus plein d’une sagesse supérieure : force de son silence, force de sa réplique désarmante.

 Admirons la Sagesse divine affrontée à la bêtise des hommes, voyons-la plus rusée que le serpent et plus simple que la colombe, écoutons sa sentence si juste, si profonde.

Point spi : soyons conscient de nos manques au moment où nous voudrions accuser les autres.

Mardi de la Ve semaine de Carême : Le Fils exalté (Jean 8, 21-30)

1. Jésus qui ne doute pas de son origine, qui sait qu’il vient de Dieu et retourne à Dieu.

 Adorons le Très Haut, celui qui a créé toute chair, reconnaissons en Lui le Dieu très grand de qui nous dépendons.

Point spi : ne réduisons pas Jésus à être le copain, le personnage sympathique, qui donne un sens à notre vie.

2. Jésus qui est « descendu » : qui s’est fait l’un de nous, qui a accepté le compagnonnage des hommes et subi les aléas de leurs réactions.

 Adorons Celui qui, en descendant, garde une telle dignité ; adorons son désir de tout prendre de notre humanité.

Point spi : abaissons-nous devant les autres.

3. Jésus qui va être « élevé » sur la Croix, exposé dans sa nudité, à la face du ciel et de la terre.

 Vénérons celui qui a été installé sur le trône de la Croix, qui y juge les vivants et les morts, qui vraiment se révèle comme le Dieu qui « est », plénitude d’être jaillissante.

Point spi : regardons longuement notre crucifix.

Mercredi de la Ve semaine de Carême : La foi d’Abraham (Jean 8, 31-42)

1. Jésus qui ouvre tout grand les bras à ceux qui se présentent à lui, pour leur partager les trésors de sa parole, mais qui ne rencontre de leur part que blocage et soupçon.

 Adorons le Sauveur méconnu.

Point spi : partageons généreusement les lumières reçues, même si l’accueil ne correspond pas à notre attente.

2. Jésus qui perçoit douloureusement tout l’écart qui existe entre l’attitude des juifs qu’il a devant lui et la foi d’Abraham.

 Adorons le vrai Fils d’Abraham, pèlerin de la Terre promise.

Point spi : gardons une grande considération pour nos frères juifs.

3. Jésus qui démasque derrière les blocages qu’il constate l’influence de Satan, menteur et meurtrier depuis les origines.

 Adorons le Fils du Père totalement étranger aux manœuvres de l’Ennemi.

Point spi : ne cherchons pas coûte que coûte l’accord avec ceux qui se ferment à la vérité.

Jeudi de la Ve semaine de Carême : La préexistence : Jésus hier aujourd’hui et toujours (Jean 8, 51-59)

1. Jésus « hier » : il n’a pas encore cinquante ans et il a suivi toute l’histoire du Peuple de Dieu, tout l’Ancien Testament parle déjà de lui, c’est lui qui a inspiré les patriarches et les prophètes.

 Adorons celui qui était déjà présent à Abraham et aux Pères.

Point spi : regardons avec affection et respect les fils d’Israël qui nous ont transmis les prophéties.

2. Jésus « aujourd’hui » : tellement inséré dans notre histoire, vivant chaque instant à nos côtés.

 Adorons notre contemporain, qui rend le Royaume présent parmi nous.

Point spi : soyons familier de cette histoire qui est la nôtre : l’histoire du salut.

3. Jésus « toujours » : il peut promettre l’immortalité, il peut engager notre éternité. « Si quelqu’un garde ma Parole, il ne goûtera jamais la mort » - qui a pu parler ainsi ?

 Adorons le Maître du Temps, celui que n’enferme aucune limite chronologique.

Point spi : faisons confiance à Jésus pour notre avenir.

Vendredi de la Ve semaine de Carême : L’œuvre du Fils (Jean 10, 31-42)

1. Jésus qui doit plaider son bon droit devant les hommes, qui doit s’excuser d’être le Fils de Dieu.

 Adorons la Bonté du Christ, qui accepte de discuter avec nous.

Point spi : ne murmurons pas contre la bonté de Dieu.

2. Jésus qui ne peut dire qu’une seule chose : « le Père m’a envoyé, Il m’a consacré pour ce que je fais : accomplir Sa volonté ».

 Contemplons la Sainteté de Celui qui tient tout de son Père.

Point spi : servons, combattons sans souci des blessures.

3. Jésus qui partage sa vie divine avec tous ceux qui se laissent unir à lui, qui les fait « Dieu » à son image.

 Adorons la Source jamais tarie.

Point spi : ne désespérons de personne.

Samedi de la Ve semaine de Carême : La véritable unité (Jean 11, 45-57)

1. Jésus qui est traité en gêneur, alors qu’il vient de sauver une vie, Jésus dont on programme froidement la mort, il est de trop !

 Adorons l’Innocent qui dérange les calculs humains.

Point spi : soyons accueillants à ceux qui viennent nous déranger de la part du Seigneur.

2. Jésus qui par son sacrifice fait bien plus que de préserver le Peuple juif de la répression romaine, qui ramène dans l’unité les enfants de Dieu dispersés.

 Adorons le Rédempteur qui brise les barrières qui séparaient les hommes.

Point spi : soyons prêts à donner notre vie pour que Dieu atteigne tous les hommes.

3. Jésus qui accomplit les mystérieux desseins du Père, qui gagne tout au moment où l’on croit qu’il va tout perdre.

 Adorons l’Elu du Père en qui se manifeste l’infinie Sagesse de Dieu.

Point spi : gardons une grande foi dans la continuité des desseins de Dieu.