Drôle de fièvre du samedi soir dans l’Essonne

Drôle de fièvre du samedi soir que celle qui s’est emparée d’une bande d’une vingtaine de jeunes de l’Essonne, le week-end dernier : cagoulés et armés de barres de fer, de machettes et de battes de base-ball, ils ont semé la terreur dans un quartier de Juvisy-sur-Orge, non loin de la commune de Viry-Châtillon de funeste mémoire. Ceci en saccageant successivement une vingtaine de voitures, plusieurs paliers d’immeubles et… l’intérieur d’un appartement privé malgré la présence de ses occupants.

En sous-effectif dans ce secteur, la police n’a pu intervenir qu’au bout d’une heure et demie. Elle a interpellé une douzaine de personnes, dont sept mineurs connus des autorités. Le maire de la commune a évoqué « une scène de véritable guérilla urbaine ». Les violences ont commencé en réalité par une affaire de règlement de comptes entre deux bandes rivales de cette banlieue.