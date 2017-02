Dostoïevski est-il prophète de la Résurrection de la Russie et de l’Europe ?

face à l’ancienne Mairie, dans le centre ancien de Créteil (Créteil Eglise)

Conférence par Henri Peter

Henri Peter a été enseignant dans un lycée et donne des articles de critique littéraire ou de cinéma, histoire, notamment dans L’Escritoire, Catholica, et la Nouvelle Revue Universelle...

Il a entrepris une traduction préfacée d’une nouvelle de Gertrud von le Fort, Ultime rencontre entre La Marquise de Montespan et Louise de la Vallière, Editions de Paris, 2006, dont on a tiré une lecture représentée plus de vingt-cinq fois, il a aussi retraduit La femme éternelle du même auteur, pour les éditions Via Romana.

Il a fait plusieurs conférences au Roseau d’or et au cercle de l’Aréopage au Parloir sur des écrivains : Graham Green, Julien Green, Maurice Clavel etc.. et particulièrement sur Dostoïevski ainsi qu’une lecture avec des acteurs sur la famille Scholl à partir de lettres et carnets au centre Bernanos l’an dernier.

Dostoïevski est un explorateur qui nous emmène dans les soubassements de notre âme, « le seul qui m’ait appris quelque chose en psychologie », disait de lui Nietzsche.

Certains croient découvrir en lui le prototype de l’athée, du grand imprécateur contre Dieu, qui se cacherait derrière ses personnages. Mais, si tout simplement Dostoïevski nous dévoilait à nos doutes, lui qui avoue que « son hosannah est passé par le grand creuset du doute », s’il nous invitait à sortir enfin du bois, prophète donc de notre Résurrection...

Dostoïevski, grand imprécateur ou révélateur de nos masques qui nous étouffent ?