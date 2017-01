De Denfert-Rochereau aux Invalides

« Marcher pour la Vie » : tel était l’objectif d’au moins cinquante milles marcheurs tout au long de ce dimanche 22 janvier 2017. Parmi bien d’autres venus d’ailleurs, de Nantes, Brest, Lyon…, plus de cent angevins, profondément respectueux du simple respect dû au vivant, avaient pris le car, – sept heures à Saumur, huit à Angers… –, par un froid vigoureux qui incitait plutôt à demeurer chez soi afin de contempler un vivant feu de bois réservé le plus souvent, l’hiver, au seul jour du Seigneur, ouvert très légalement le samedi soir dès les dix-huit heures [Horaires en gros plus ou moins bien calculés en fonction des données célestes…]. Mais ce froid s’était doublé d’une telle lumière admirable, et donc des plus encourageante, que personne n’éprouvait le moindre regret de s’être sorti du lit dès six heures du matin…

Deux-mille dix-sept ! Année qui nous vaudra, nous l’espérons tous, un changement radical par rapport à cette politique française subit depuis déjà quatre années et dont les effluves rageuses n’ont atteint d’autres cibles que notre dignité, que notre liberté. Si Monsieur François Fillon est adoubé par le peuple en mai prochain, il conviendra qu’il tienne ses promesses en effaçant sans la moindre hésitation chacune des lois inacceptables que l’ensemble des membres du parti socialiste aura saupoudrées sans vergogne sous nos sandales. Notamment la Taubirette…

Ce qui a été quasi la rengaine d’hier, la loi de Madame Laurence Rossignol sur le « fabuleux » délit d’entrave que s’étendrait à l’ensemble des moyens de communication, y compris tout support écrit : mise à mort impensable de notre liberté d’expression, rien de moins au fond que la suppression, purement et simplement, de la Liberté en sa signification universelle. Il va de soi que cette audacieuse infamie serait par le nouveau président purement et simplement déchirée et jetée à la poubelle.

Deux-mille dix-sept ! Année qui, en outre, me vaudra, dès septembre, d’atteindre mes soixante-dix-huit ans : soit un écart à nouveau raccourci vers la date fatidique où sera ouverte de la main même de Jésus, le Christ, l’annoncée « Porte étroite », porte dont je sais de foi durable, non le seul par bonheur à le savoir, qu’elle donne sur le suprême espace de l’Amour. En attendant, cette précision anniversaire m’a valu, pour la première fois de mon existence, d’être nommé l’« ancêtre de notre char » : en effet, nul plus âgé vieillard parmi nous... Cependant je ne m’étais encore jamais compté parmi cette population plus ou moins rejetée sur les bas-côtés de la Vie… Il est vrai que le cortège des « marcheurs » ne me sembla que peu fourni en chevelures vraiment neigeuses…

Bien entendu, outre la sorte d’étrange plaisir ressenti tout au long de la marche, notamment la satisfaction de faire connaître à qui de droit notre désaveu de sa politique, si profondément injuste et imbécile, concernant sa volonté de favoriser à outrance la présence hardie de septante, huitante ou nonante – pour rendre hommage à la Belgique – pauvres ères traînant leurs sabots de luxe dans les égouts d’une morale des plus défaillante…

Mais à contre-courant, il me faut avouer une joie immense : quand, du haut de leur tribune à roues et moteur, les tonitruants – parfois vraiment excessivement – et très utiles discoureurs annoncèrent que Vincent Lambert avait, il y a peu, ouvert les yeux, qu’il venait même de prononcer quelques mots, preuves de vie tant et tant attendues depuis des années alors que tant et tant de ces années-là fut réclamée son exécution par piqures ou boissons mortelles « afin qu’il soit délivré de son malheur »… Et moi, maintes fois en les pauvres écrits de mon journal, j’avais osé prétendre, tel un imbécile nourrissant on ne sait quel espoir, qu’en cet état d’immobilité une certaine vie au-delà des seuls martellements du cœur, des seuls mouvements des poumons, avaient pu passer, de neurones en neurones, des pensées, des réflexions, des appels indiscernables, au total trésor le plus extrême d’une vie sans autres ressources pour atteindre l’autre ! On m’a fait la confidence, pourtant inutile, que « ce devait être un miracle » : peut-être une de ces attentions auxquelles nul ne prête attention mais qui permettent de lever les yeux vers l’Invisible.

Bref, je marchais vers les Invalides l’esprit plus en mouvement que mes jambes, réfléchissant notamment à ce que nous autres marcheurs attendrions dès demain d’un certain notable nommé François Fillon : à la vérité, nous avons subi de telles avalanches de désastres de la part des socialistes que nous ne pouvons même pas imaginer que leur successeur soit à même de ne pas retrousser ses manches ni d’entrer à peine élu dans la remise en ordre que nous espérons.

Tribune de Caroline Roux, déléguée générale adjointe d’Alliance VITA et responsable des services d’écoute – article paru le 30 novembre 2016 sur Atlantico, à propos du Délit d’entrave...

http://www.alliancevita.org/2017/01...

— -

Reportages photos :

https://www.medias-presse.info/repo...

http://www.leparisien.fr/laparisien...

http://www.konbini.com/fr/tendances...