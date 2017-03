Communion sur la langue et sur la main - Dispositions requises, notion de choix - Hygiène.

La présente réflexion ne porte pas sur la question suivante : ‘’Doit-on communier sur la langue ou dans la main ?’’, mais bien sur les dispositions requises, la notion de choix et la question de l’hygiène et de la propreté. Il s’agit d’une réflexion collective où plusieurs prêtres, oblats ou séculiers, furent consultés et donnèrent leur avis.

L’histoire bi-millénaire : de la Cène à aujourd’hui…

Nous le savons, l’Église permet l’un et l’autre depuis la réforme liturgique du Concile Vatican II, par décret de Paul VI, en 1969. On remet en évidence une manière de faire bien présente au premier millénaire tout en gardant l’acquis mis en avant dans le second et ce, jusqu’à nos jours. Ainsi donc, au-delà des considérations strictement personnelles, toujours subjectives, l’une d’elles n’est pas à privilégier plus que l’autre. Voyons un peu l’histoire :

Jésus donnera le pain et le vin consacrés alors que ses disciples sont allongés et accoudés au sol, sur des coussins, près d’une table basse. Jésus n’a donc probablement pas donné la communion ni sur la langue ni dans la main à chacun de ses disciples. Les apôtres ont ‘’pris’’ : ‘’Prenez et manger’’, ‘’Prenez et buvez’’. Cela veut dire que Jésus n’a pas privilégié l’une de nos manières de communier, Il a fait autrement, selon les coutumes de l’époque et les circonstances de la Cène. Il était libre !

Dans l’une de ses Catéchèses, saint Cyrille (315-386), évêque de Jérusalem, écrit : "(...) Quand donc tu t’approches pour le recevoir, ne t’avance pas sans respect, les mains grandes ouvertes et les doigts écartés. Mais puisque sur ta main droite va reposer le Roi, fais-lui un trône de ta main gauche, et dans le creux de ta main reçois le Corps du Christ et réponds : Amen ! (...)’’. L’Hostie se reçoit donc sur l’une des mains, alors que l’autre la porte à la bouche. Elle ne se prend pas de la main du ministre de la communion : c’est un Don qui se reçoit. En cela, il est un geste d’adoration, digne et respectueux. Ainsi donc, durant tout le 1e millénaire, on communiait habituellement mais pas exclusivement dans la main…

C’est au Moyen Âge qu’on voulut réserver aux prêtres le contact direct avec les choses saintes [1] : on communiera alors sur la langue mais de plus en plus rarement. Indignité morale d’un côté et peut-être les risques de maladie de l’autre suscitèrent un tel ‘’éloignement’’ et une pratique rituelle de plus en plus détachée de la Parole de Jésus : ‘’Faites ceci en mémoire de moi’’. L’Eucharistie devenant la ‘’messe du prêtre’’ et non celle d’un peuple en marche : pas de concélébration pour les prêtres et, pour les laïcs, actes de dévotion comme le chapelet ou le Chemin de Croix, durant le Sacrifice, impensable aujourd’hui. Vatican II retournera aux sources.

Fort heureusement, alors que le fait de communier était devenu rarissime, sauf une fois l’an, rappelons-nous, le XIXe siècle voit renaître le désir de communier plus souvent, même en semaine, ce que Pie X autorisera pour le bien de tous en 1905 [2], en commençant par les enfants de plus de 7 ans. On s’oriente de plus en plus vers un assouplissement des règles en vigueur afin de redécouvrir la valeur essentielle pour tout chrétien de communier - [3].

Dispositions requises

La réception de la communion, dans la main et sur la langue, doit se faire selon les dispositions requises : dignement et respectueusement, en état de grâce, après un jeûne d’au moins une heure, avant la messe, en lien avec une vie chrétienne cohérente, animée par l’Évangile du Christ.

Saint Justin disait, à juste titre, dans son Apologie (1, 66, 1-2) : ‘’Parce que ce pain et ce vin ont été, selon l’expression ancienne, " eucharistiés ", " nous appelons cette nourriture Eucharistie et personne ne peut y prendre part s’il ne croit pas à la vérité de ce qu’on enseigne chez nous, s’il n’a reçu le bain pour la rémission des péchés et la nouvelle naissance et s’il ne vit selon les préceptes du Christ " .

Fort de cette conviction due à la grandeur de l’Eucharistie, nous savons pertinemment que le fait de communier est indissociable de l’écoute de la Parole de Dieu proclamée à chaque messe. Ne devrions-nous pas nous abstenir de communier si nous arrivons en retard à la messe, par négligence ou paresse ou mauvaise organisation de son temps, sauf si un devoir de charité nous y oblige ? Un retard justifié, c’est plutôt rare, disons-le !

Comment choisir pour un mieux faire ?

Communier sur la langue ou dans la main devrait être envisagé par chacun comme deux manières de faire qui implique, autant dans un cas que dans l’autre, une grande dignité et un grand respect de notre part. Nous sommes devant un mystère qui nous dépasse tout en nous englobant.

Il serait donc incongru, voire nuisible pour la vie spirituelle elle-même, de privilégier l’une en dénigrant l’autre, encore pire, en jugeant ceux et celles qui ne font pas comme moi. Voyons de plus près :

Communier est et restera toujours un acte libre, en conscience, qui se traduit aussi par ma manière non exclusive de communier. Je ne devrais pas être conditionné par une piété déformée, acquise par une connaissance partielle, un préjugé, parfois par la lecture ou les propos rapportés par des révélations privées, approuvées ou non par l’Église. Je n’ai pas non plus à faire de ‘’prosélytisme’’. Ici, seul le Magistère est guide et le pape en fait partie en tant que premier législateur [4], suscitant ainsi une communion entre tous et chacun.

Ma manière de communier ne devrait pas être l’occasion de ‘’montrer’’ aux autres ce qu’ils devraient faire… L’attitude fondamentale devrait être l’indifférence autant pour soi que pour les autres. Je me permets de communier selon mon attitude présente qui pourrait être autrement lors de la communion suivante. Il peut être TRES opportun, par exemple, voire nécessaire, de communier sur la langue si je n’ai pas eu le temps de me laver les mains ; et si je n’ai pas eu le temps de m’assurer d’une hygiène buccale irréprochable, je communie sur la main. Nous ne sommes pas des anges : hygiène et propreté s’imposent ! S’ajuster, selon les circonstances, demande une liberté intérieure !

Je ne puis communier d’une manière en disant que l’autre manière est inappropriée ou ‘’sale’’, voire irrespectueuse ou non voulue par Dieu ou certains saints : on jugerait ainsi l’Église et ceux qui sont morts martyrs de l’Eucharistie. Nous savons tous que nous péchons plus souvent en usant de notre langue comparativement aux péchés commis par nos mains. Mais dans les deux cas, l’Écriture dit bien : ‘’ Je veillerai sur moi en toutes choses, pour ne point pécher par la langue’’ [Ps 38] ou encore ‘’ Et si ta main t’entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d’être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s’éteint pas’’[Mc 9,41]. Et oui, nous sommes capables du mieux comme du pire et l’on peut se perdre en usant mal de l’un comme de l’autre.

Nous aurions intérêt à regarder la beauté et la signification de nos mains- [5] comme de notre langue - [6] , créés par Dieu, pour notre bien et celui des autres. Ils sont dignes ‘’d’éloge et de respect’’ car nous sommes ‘’image et ressemblance’’ de Dieu.

D’ailleurs, plus concrètement :

Si je communie sur la main je mets bien ma main gauche sous ma main droite [ou l’inverse], les deux étant propres, et dès réception de l’Hostie, je la prends et la dépose sur la langue, devant le ministre de l’eucharistie, qu’il soit prêtre ou non [7].

Si je communie sur la langue, je fais le nécessaire pour être propre – dents nettoyées, langue brossée, gorge gargarisée et pas seulement du matin mais bien immédiatement avant la messe – et je ne touche jamais les doigts du prêtre ni ne lui expire en plein visage- [8]… la grâce n’enlève pas les microbes, davantage présents, et en plus grand nombre, sur la langue – et les lèvres – avec le risque plus accentué d’un contact physique. Il faut savoir que pour le prêtre cela crée un véritable malaise – alors qu’humecté par la salive d’une personne et/ou du rouge à lèvres, il doit immédiatement donner l’Hostie à la personne suivante - et parfois même la nausée - l’haleine est parfois insupportable : odeur de malpropreté, ail, maladies des muqueuses, alcool, tabac, etc.

Si je fais le signe de Croix, avant ou après la réception de la communion, je dois simplement savoir que ce n’est pas nécessaire puisqu’il ne comporte pas un sens ordonné et édicté par la liturgie, car l’on se signe uniquement au début et à la fin de la messe. On doit s’approcher de l’Eucharistie alors que notre cœur y est déjà disposé, par la liturgie de la Parole – entendue et méditée – et par la Prière Eucharistique elle-même, et celui-ci s’incline alors intérieurement, sans nécessité de l’accompagner d’un geste physique, comme la génuflexion [9] ou se mettre à genoux [10]., devant tous. Comme l’Église l’a fait, au moment du Concile Vatican II, sachons mettre du sens aux gestes que nous posons, et qui sont édictés et voulus par la liturgie, tout en éliminant les gestes qui n’ont pas de sens -du moins là où on le fait- ou qui sont inutiles en soi.

En conclusion

Le fait de communier sur la langue et sur la main importe peu, disons-le, si « l’hygiène’ » , morale et physique, est assurée ; le plus important reste notre adhésion au Christ, le fait qu’Il se donne en nourriture, qu’Il est « corps et sang » du pèlerin que je suis et que nous sommes tous ensemble. Le ‘’Pain partagé’’ m’inscrit alors dans un davantage possible, en cherchant à me libérer, à m’élever, en me rapprochant de Lui mais aussi des autres. Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église, disait :

« Je puise ma force dans l’intercession inlassable du Prêtre tout-puissant et éternel qui, semblable à nous mais égal au Père, a abaissé sa divinité jusqu’au niveau de l’homme et a élevé l’humanité jusqu’au niveau de Dieu »

