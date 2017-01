Chevènement veut rebâtir une école de l’instruction publique

A l’heure des grandes disputes électorales qui esquivent trop souvent les vrais problèmes, Jean-Pierre Chevènement préconise une reconstruction complète de l’école en France : cet ancien ministre de l’Education s’inspire pour cela de l’idéal de l’« instruction publique ». Et il n’hésite pas à dénoncer les lubies démagogiques des dernières décennies. Pour rebâtir l’école, il veut la « ramener à sa vocation de transmission », en s’opposant « aux utopies qui depuis un demi-siècle la sapent de l’intérieur ». Dans un livre intitulé « Un défi de civilisation », il rappelle la nécessité de transmettre en particulier la langue française, en utilisant l’héritage des auteurs classiques, et en sauvegardant notamment l’enseignement du latin et du grec dès le collège. Il évoque l’importance de notre histoire pour notre avenir. Il souligne le rôle indispensable des professeurs et récuse l’utopie « constructiviste » des pédagogies qui prétendent que l’enfant peut construire tout seul son propre savoir. Et, avec courage, il dénonce le rouleau compresseur du « collège unique » de 1975 qui en supprimant les filières a entraîné mécaniquement une « ségrégation spatiale et sociale ». A l’inverse, à partir d’une bonne formation des maîtres qui leur apporte avant tout la maîtrise de leur discipline, une pédagogie efficace peut forger à nouveau « un corps de citoyens unis par une culture et par des références communes ». Cela s’appelait autrefois la République.

Denis LENSEL