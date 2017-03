Chaunu fait son show – Théâtre Montmartre Galabru

Emmanuel Chaunu, le dessinateur de Ouest France et de l’Union de Reims, vient chaque mardi croquer l’actualité au Théâtre Montmartre-Galabru dans un show pétillant et savoureux.

Un peu acteur, beaucoup dessinateur, Chaunu entre en scène en dansant, et s’attaque à l’actualité pour le plaisir d’une audience fidèle. Par essence le show change toutes les semaines, et certains reviennent le suivre, ils se reconnaissent, on sent les signes d’une confrérie cachée.

Chaunu s’attaque à l’actualité, et il n’y va pas avec le dos de la cuiller. Le trait est acéré, vif, irrespectueux, chacun en prend pour son grade. Hier soir, Donald Trump a ouvert les hostilités, avec quelques dommages collatéraux (quand Hillary dit en ouvrant la porte : Bill, tu me Trump), suivi par nos élections présidentielles en cours, Marine, Emmanuel, François, Benoit, Jean-Luc, avec quelques dommages collatéraux également. Macron en prend pour son grade, à nouveau rien n’est épargné, rien n’est respecté, c’est ce qui fait le sel de l’exercice.

Au rythme effréné des dessins, on se prend à deviner dès les premiers traits qui va être la cible, la salle devine rapidement, réagit, rit, applaudit. Chaunu attaque large, forcément il va froisser la sensibilité de chacun, on vient aussi pour ça (mes compères du soir ont moyennement apprécié la naissance de Macron). Sous le dessinateur, on sent l’acteur qui aime la lumière des projecteurs, chaque trait de plume est l’occasion d’un trait d’esprit, d’une interaction avec la salle.

A la fin du spectacle, la salle fait la queue pour attraper un des dessins, c’est le moment de revoir passer Marine adepte du tri sélectif (l’œil de papa va dans la poubelle VERRE), Bill Clinton le pantalon sur les genoux, le bus qui vient d’écraser Hollande porteur d’une inscription Macron m’a tuer, ou Pénélope débroussaillant les sourcils de François. Et puis tout le monde se salue, se dit à la semaine prochaine.

Au théâtre Montmartre Galabru jusqu’au 25 avril, tous les mardi à 21h30.

