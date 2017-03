Chanter dans le Souffle Saint consiste tout d’abord à apprendre à chanter dans son propre souffle. C’est dans l’ajustement à son propre souffle que l’Esprit-Saint opère. Il convient donc d’apprendre à ajuster son propre souffle à l’ensemble de son être pour que le Souffle saint puisse agir en celui-ci et augmenter encore ses bonnes résonances qui vont se manifester.

On ignore souvent comment ajuster son souffle, sa respiration, et, de ce fait, les vibrations sonores que l’ont émet sont fausses, ne sonnent pas justes, n’ont pas l’art de concorder avec l’espace extérieur ni avec les autres pour créer la communion, ne développent pas une harmonie. Celle-ci se réalise en effet quand les sons émis par la voix sont ajustés aux résonances de l’espace extérieur et également quand la voix est mise en accord avec l’intériorité, comme le rappelle St Benoît dans sa « Règle ». Le chant doit mettre en correspondance l’extérieur avec l’intérieur de nous-même. Tout cela doit faire l’objet d’un apprentissage. Quand on ne le sait pas, on ne peut le réaliser.

Il ne suffit pas de vouloir louer. Il faut encore que la louange soit effectivement belle, soit révélatrice d’une harmonie et d’une concordance (concordance veut dire « union des cœurs »). L’Esprit-Saint opère dans la beauté de l’harmonie et de l’union des cœurs et des voix, et s’éloigne quand toutes les conditions d’un chant juste et harmonieux ne sont pas remplies et s’absente d’une cacophonie. Il ne suffit pas de donner de la voix, il faut encore que l’expression vocale crée une unité en qui tous puissent s’abandonner dans la joie et en laquelle l’Esprit-Saint puisse agir pour transformer les cœurs et les corps. Car le Souffle ainsi harmonisé devient vivifiant et guérissant. Il transforme ceux qu’Il visite.

Comme le dit le psaume : « Criez au Seigneur votre joie, hommes justes, hommes droits, à vous la louange ». Chanter juste est le fait d’hommes justes, c’est-à-dire, épris de justesse, ayant le sens de la justesse, appelée justice dans la Bible, et qui n’est autre que l’art de s’ajuster à Dieu par l’Esprit-Saint et à l’ensemble de la réalité, c’est-à-dire d’aimer la vérité, qui est le fait des hommes droits, des hommes épris de droiture et de vérité. Si vous êtes de ceux-là, vous serez bienvenus au week-end.

Le week-end sera animé par Claire, oblate de la communauté et professeur de chant (et de danse) et F. Ephrem.

Cette session aura lieu du vendredi 17 (17h) au dimanche 19 mars (17h).

Le Frère F. Ephrem animera cette retraite. Des accompagnateurs habitués seront aussi présents pour vous soutenir, vous guider et prier avec vous.

Vous avez aussi la possibilité de loger sur place pour vous plonger dans un univers de calme pendant cette retraite.

Coût de la journée en pension complète 29 euros. Chacun peut donner plus ou moins selon ses moyens, sachant que ce prix est calculé pour couvrir au plus juste les frais engagés.

Pour vous inscrire, veuillez imprimer et remplir ce formulaire et le retourner par courrier à la

Communauté de la Sainte Trinité - Prieuré St Pierre et St Paul 02210 La Croix-sur-Ourcq

Téléphone pour vos demandes de renseignements complémentaires : 03 23 55 26 57

Retrouvez les dates des prochaines retraites sur : www.trinitelacroix.fr