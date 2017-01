Ceux qui accusent n’ont-ils rien à se reprocher ?

Ce matin, François Fillon a rendu, comme prévu, une visite au juge du « Parquet national financier » : afin sans doute de mettre sur la table des documents qui lui permettront de se défendre. Pendant ce temps le monde des médias se démène dans tous les sens : on devine l’agitation de nombre de journalistes, ardemment de gauche tels des témoins absolus n’ayant rien vu, rien entendu. Il se sont précipités, non pour mieux s’informer, mais bien pour accabler l’ancien ministre … sans pour autant nous donner valablement quelques détails concernant leurs vertus, leur sagacité, leur honnêteté, leurs capacités professionnelles, de façon notamment à nous permettre d’apprécier s’ils ont eu raison ou non d’agir comme ils l’ont fait…

C’est ainsi que depuis longtemps je me pose des questions – hélas, sans réponses possibles ! – sur la confiance que je puis accorder notamment à la rédaction de « Libération » ou à celle du « Canard enchaîné » : si souvent l’une et l’autre portées à fouiller dans les poubelles de ceux qu’elles n’aiment pas… On a compris cette semaine qu’elles sont particulièrement efficaces : mais le sont-elles pour déceler la vérité ou seulement pour assassiner tel et tel qui encombrent trop la scène publique ?

Car enfin l’essentiel des actions menées contre François Fillon rendent des services éloquents à nombre de personnes plus ou moins impliquées dans les mouvements politiques ayant pour but de renouveler, côté gauche, les personnels publics… aussi bien le président de la République que les députés et les sénateurs.

Hier déjà je m’interrogeais sur les noms de tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, gagnent en ces combats ce que perd Fillon. Laquelle de ces ombres attentives trouve en cela le plus grand bénéfice ? Car enfin, ces « sommes » plus ou moins énormes dont on parle en accusant la famille Fillon, en quelles poches de journalistes gradés, de directeurs et animateurs des chaînes de Radios et de Télévisions, de sénateurs comme de députés ne se découvrent-elles pas ? Secrètement, bien sûr. Il conviendrait que tous soient des frangins très désintéressés de saint Benoît ou de saint François d’Assise pour que ma remarque passe pour excessive…

Donc, qui a « profité » de la « chose » ? Il va de soi que le premier soupçonnable se trouve être l’actuel Grand Silencieux, François Hollande : l’on sait qu’il détesterait que son successeur soit un homme de droite, un homme qui plus est compétent, ayant une grande expérience des événements publics, de la création des lois, etc.. De plus, ô horreur, ce successeur pourrait donc se réclamer du catholicisme ? Chantons « Je suis chrétien, c’est là ma gloire »…

Ce routier des manœuvres politiques, incessamment « Grand voyageur », notamment en Afrique, qui plonge abusivement ses mains dans les comptes bancaires de l’État pour assouvir ses faims, est suffisamment machiavélique pour être en mesure de concevoir parfaitement la « chose » sans avoir même à la réaliser : il n’aurait que l’embarras du choix…

Il convient d‘éliminer le candidat de l’ultra gauche, monsieur Hamon : il ne semble pas à même d’avoir le même culot, le même talent…

Il serait invraisemblable que cette mauvaiseté soit le Grand Œuvre de l’ancien Premier ministre, Emmanuel Valls : il est, on le sait, fidèle à la Morale… C’est l’un de ses côtés espagnols.

Reste le second Emmanuel : n’aurait-il pas tout intérêt à bénéficier des malheurs de son principal rival ? Il est très entouré, il dispose d’une main d’œuvre abondante, un de ses « milliardaires » ne risque en rien de ne pas disposer du premier des pouvoirs, un fleuve de petite monnaie… De plus, les ambitions qui le veulent président sont nombreuses et proches de lui. Est-ce que l’ancien ministre du Hollandais pourrait-il être parfois capable, dans les marges, d’aller au-delà du permis ? Il me semble bien qu’il le pourrait s’il se trouve assez poussé à le faire…

En somme, l’on a bien tort de ne penser qu’au semblant de crime dont on accuse Fillon : il est assurément un homme tout aussi attaché à la Morale qu’Emmanuel Valls.

Mes propos ne seraient-ils que des romans ?