Cachez cette statue que je ne saurais voir »

En réfléchissant à cette histoire d’interdiction de la statue de la Sainte Vierge etc... il y aurait peut-être une raison qui remonterait à la crèche de Bethléem.

Gaspard, Melchior et Balthazar ont offert de l’or, de l’encens et de la myrrhe en s’inclinant devant l’Enfant de la crèche. Mais comme il y en a qui ignorent le symbole de ces trois articles, il se pourrait qu’un des fonctionnaires de notre Trésor Public, très pointilleux sur l’application de la loi, aura pensé que, bon, va pour l’encens et la myrrhe. Mais l’or offert par Gaspard l’Africain, lointain compatriote de Kadhafi ? Marie se serait empressée de le cacher : une moitié dans le trou du c.l du boeuf, et l’autre dans le trou du c.l de l’âne. Et aucune sanction n’est possible puisque La voilà partie en Assomption et, le temps aidant, il y a prescription. Cette Marie de Bethléem l’aura échappé belle. Mais la Loi a pensé à tout : la poursuite par post-pénalisation sous l’article N° 000. D’où cette interdiction de Sa statue...

Pas la peine d’aller chercher plus loin dans la jurisprudence et compagnie. Dès qu’il s’agit de pognon... Et cela a continué avec les 30 deniers de Judas.

Et ce n’est pas fini...

