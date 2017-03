Bilan du médicament anticancéreux Docetaxel : 27 morts

Bilan provisoire de l’efficacité macabre du médicament anticancéreux Docetaxel, commercialisé entre 1996 et 2016, 27 morts… Le Centre de pharmacovigilance de Toulouse vient de révéler que ce produit conçu pour soigner des cancers du sein, de la prostate, du poumon ou ORL a provoqué la mort de 17 patients par entérocolite et de 10 autres patients par choc septique. A l’heure actuelle, on ne sait pas encore précisément si c’est le médicament principal ou bien un générique qui est en cause…

Le 15 février dernier, l’Agence du Médicament avait signalé l’existence de décès aux professionnels de santé, mais sans faire de recommandations précises. On avait observé une hausse importante des effets indésirables depuis 2010… Mais cette année, on se décide à une mise en garde progressive, qui a - enfin - abouti ces derniers jours par la recommandation de cesser de prescrire ce médicament dangereux.

Quand on pense à l’affaire précédente du périlleux Mediator, le système bureaucratique français de santé publique paraît décidément dangereusement lent en matière de sécurité…

Denis LENSEL