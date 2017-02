Bayrou rallie Macron après lui avoir jeté l’anathème du fric

François Bayrou n’est pas un homme rigide : en septembre dernier, il qualifiait durement Emmanuel Macron d’ « hologramme », le taxant d’être au service de « très grands intérêts financiers », et le comparant à deux bêtes noires de la politique, Nicolas Sarkozy et DSK… Aujourd’hui même, il propose une alliance au même Emmanuel Macron. Bon prince, celui-ci accepte. Peut-être parce qu’il se sent un peu en perte de vitesse en ce moment… A la fin de l’été dernier, Monsieur Bayrou se déclarait avec éloquence partisan de la « séparation de l’Etat et de l’Argent ». Mais aujourd’hui, il proclame que l’heure est grave et se rallie au panache multicolore de Monsieur Macron, à la suite de plusieurs représentants huppés du monde des affaires et de la finance. Cependant, toujours scrupuleux, François Bayrou suggère publiquement à son nouvel ami Macron de prévoir une « loi de moralisation de la vie publique » en particulier concernant les conflits d’intérêt. Nous voilà rassurés d’avance !