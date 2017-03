Aux directeurs du Dictionnaire historique de la théologie de la libération

Lima, 20 mars 2017

Je vous félicite d’avoir édité un dictionnaire aussi complet et original ; il sera d’une grande aide pour nous tous et décisif pour tout travail sur une théologie qui recherche le dialogue permanent de la pastorale avec la réflexion théologique.

Cette perspective théologique surgit comme une tentative de répondre à une question inévitable et impérative : comment dire à celui qui vit dans le monde de l’insignifiance sociale et de l’invisibilité dans l’histoire, que Dieu l’aime et nous sommes tous frères et sœurs ? Comment le faire sachant que sa vie quotidienne – faite de mise à l’écart permanente, de fréquentes humiliations, de lutte acharnée pour survivre, de spoliation de ses rêves et de ses projets – semble, sous bien des aspects, un démenti de cet amour ? Née au milieu de la décennie de 1960 (années du Concile) et appelée théologie de la libération depuis 1968, elle est le résultat, fondamentalement, de l’expérience et de la réflexion de nombreuses personnes et communautés, et aussi du sang des martyrs de certains d’entre eux. Elle n’a pas de propriétaires privés.

La présence pastorale et théologique de François et la fraîcheur évangélique de sa prédication a fait voir, en notre temps, que la question du pauvre est au cœur du message de Jésus. Il ne s’agit pas pour autant de « nouvelles » – et encore moins triomphalistes – visions du christianisme ; la seule chose réellement nouvelle consiste à accueillir jour après jour le don de l’Esprit que nous pousse à aimer l’autre comme Jésus nous a aimés. Il y a beaucoup à faire finalement, comme dit le pape ; rendre témoignage de la Bonne Nouvelle, c’est rendre présents le Royaume et sa justice dans l’histoire. C’est dans cette ligne que se situe, aujourd’hui également, la théologie de libération.

Gustavo Gutiérrez

