Avez-vous souscrit à nos articles de la rubrique "articles payés d’avance" pour 2017 ? Cette rubrique comprend à la fois des articles à paraître dans France Catholique en primeur, et des articles assez nombreux en pure exclusivité.

Ils vous attendent dans la rubrique qui vous est réservée.

Pour l’instant il n’y a vraiment pas assez d’abonnés de 2016 qui ont repris leur abonnement. Merci de faire ce petit geste (30 euros et 63 centimes).

Plus qu’un moyen de s’informer dont nous savons bien qu’il vient en plus de tout le reste, ce service est un moyen de soutenir l’existence du site Internet de France Catholique. Il s’agit même du seul mode de financement directement affecté à cette mission. Alors merci de renouveler votre soutien et de nous trouver peut-être de nouveaux amis...

Faites un nouveau versement de 30,63 euros pour 2017 en allant à la fin du bon de commande ci-dessous :

http://www.france-catholique.fr/S-a...

Merci