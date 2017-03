Monsieur le président de la République,

Messieurs les ministres,

Mesdames et messieurs les Présidents,

Mesdames et messieurs,

Permettez-moi en premier lieu de formuler des paroles de vif remerciement au nom de la Communauté de Sant’Egidio France et de l’ensemble des promoteurs de notre “opération d’accueil solidaire de réfugiés en provenance du Liban”. Le protocole d’accord que nous venons de signer rend aujourd’hui possible notre rêve partagé avec la Fédération Protestante de France et de la Fédération de l’entraide protestante et avec la Conférence des Evêques de France et le Secours catholique Caritas France : le rêve de transmettre dans notre pays et en Europe la valeur des « couloirs humanitaires » initiés à l’échelle européenne par la Communauté de Sant’Egidio dont je salue chaleureusement le fondateur, le professeur Andrea Riccardi ici présent. Résister au grand mal de l’indifférence

Monsieur le Président, dans votre discours du 27 mai 2015, à l’occasion de l’entrée au Panthéon de quatre grandes figures de la Résistance, vous aviez désigné « l’indifférence » comme notre « ennemi contemporain » et vous aviez rappelé la situation dramatique des réfugiés syriens. Vous aviez su alors désigner le combat que nous avons à mener : le combat contre l’indifférence à tous les niveaux. Parmi toutes les violences, les injustices et les souffrances qui meurtrissent aujourd’hui l’humanité, la mort d’hommes, de femmes, d’enfants, de vieillards en Méditerranée, est une honte. Une honte qui nous amène aujourd’hui à poser un acte de résistance avec ce projet d’accueil sécurisé, par avion, et d’intégration, de 500 personnes choisies parmi les plus vulnérables. Oui il est possible d’offrir une alternative aux voyages de la mort en Méditerranée en soustrayant les réfugiés aux trafiquants d’êtres humains. Merci monsieur le Président pour votre soutien qui nous encourage et constitue un signe très important.

Merci à vous Monsieur le Ministre Bruno Le Roux et aux équipes du Ministères de l’Intérieur avec lesquelles nous travaillons déjà à la mise en œuvre du protocole pour l’accueil très prochainement des premières familles ! Merci à Monsieur le Ministre Jean-Marc Ayrault pour cette nouvelle page de notre déjà longue histoire de collaboration pour la paix avec le Ministère des Affaires étrangères.

Lutter pour l’avenir de l’Europe qui passe par l’intégration et non par les murs Oui, c’est bien la paix et l’avenir de l’Europe qui sont en jeu ici. Comment dire que l’Europe est en paix lorsque tant de gens souffrent et meurent dans l’indifférence ? 60 ans après sa fondation, comment croire que l’Europe puisse rester le continent de la paix si nous laissons la peur dicter ses lois et élever les murs ? « Tous frères, tous différents » affirmait Germaine Tillon. Ce projet démontre combien l’intégration fait du bien à l’Europe et combien les murs, au contraire, font du mal, en Europe comme ailleurs dans le monde. Nous sommes fiers que la France, après l’Italie, soit le deuxième pays européen à mettre en œuvre les couloirs humanitaires et nous savons que cette signature aujourd’hui est déjà une référence importante pour d’autres pays aux yeux desquels la parole de la France compte toujours.

Conjuguer sécurité et intégration

La France et l’Europe ne sont pas condamnées à affronter le phénomène de l’immigration derrière le rempart de la peur et de la démagogie, mais il est possible de le gérer en conjuguant sécurité et intégration.

Notre projet garantit la sécurité des réfugiés mais aussi celle de nos concitoyens en permettant des contrôles dans le pays de départ et en France. Il prévoit un accueil réparti sur le territoire, une insertion dans la société qui est étudiée et programmée en tenant compte des exigences des personnes accueillies comme des réalités locales. Le tout sans faire dépenser un euro à l’État, qui est cependant partenaire de l’opération en organisant la délivrance des visas et l’octroi rapide du statut de réfugié, étape cruciale de l’intégration et de l’inclusion des personnes.

Oui, l’intégration protège plus que les murs. Et nous contribuons par ce projet à faire sortir le débat sur l’immigration d’une instrumentalisation politique qui ne sert pas à se défendre du terrorisme, lequel a si cruellement frappé notre pays, mais qui au contraire, envenime les situations, durcit les peurs, sème la haine de l’autre, nourrit le cycle de la violence. Agir comme citoyens

Nous prenons aujourd’hui nos responsabilités républicaines de citoyens capables d’accueillir et insérer dans notre société ceux qui fuient les guerres et les persécutions. Notre « opération d’accueil solidaire de réfugiés en provenance du Liban » s’appuiera sur la capacité opérationnelle et financière des cinq promoteurs du projet et sur la mobilisation de nos réseaux de solidarité (bénévoles, donateurs), tous déjà fortement mobilisés dans l’accueil des réfugiés et leur intégration sociale. Nombreux, très nombreux et même majoritaires, sont les françaises et les français désireux de porter un tel projet innovant en matière de liberté, d’égalité et de fraternité : liberté d’agir sans céder à la peur, égalité des chances, fraternité dans l’accueil par la société civile. La réussite de ce projet demande, et reçoit aujourd’hui, le concours des services de l’État et de ce soutien, nous sommes, Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, extrêmement reconnaissants.

Je vous remercie.