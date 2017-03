Parce que la période politique s’y prête sans doute, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter notre site Internet. Nous vous en sommes reconnaissants.

Cependant cela ne se traduit par par quelques abonnements nouveaux dont nous aurions pourtant bien besoin pour continuer notre action. Pensez-y ? Comme effort de carême ? Ou pour votre plaisir ? En tout cas pour la bonne cause.

Abonnez vous et renouvelez directement votre abonnement à partir de la boutique France-Catholique

En vous abonnant à France Catholique, et après inscription sur le site, que vous aurez complétée avec votre N° d’abonné, après validation vous aurez un accès gratuit au téléchargement des numéros mis en ligne.

FRANCE : Abonnement "Essai gratuit" 5 semaines

Inscrivez-vous en envoyant un mail à france-catholique @ wanadoo.fr en précisant que vous voulez bénéficier d’un abonnement d’essai de 5 semaines (France métropolitaine seulement) ou par téléphone : 01 46 30 37 38

FRANCE : Abonnement "Découverte" 1 an - 76 €

Règlement par téléphone. Appelez le : 01 46 30 37 38

Règlement en ligne par Paypal

Règlement par chèque à l’ordre de

France Catholique

60, rue de Fontenay

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

FRANCE : Abonnement 1 an - 110 €

Règlement par téléphone (et par carte bancaire), appelez le : 01 46 30 37 38

.

Règlement en ligne par Paypal

— -

Règlement par chèque à l’ordre de

France Catholique

60, rue de Fontenay

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

ETRANGER : Abonnement 1 an - 122 €

Pour la Belgique, virements à l’ordre de E. Kerkhove, chaussée de Dottignies 50 7730 Estaimpuis, tél. 056.330585, compte bancaire : 275.0512. 029.11.

Pour les autres pays, procédez par virements postaux internationaux sur notre compte chèque postal SCE 43 553 55 X La Source, ou bien par mandats internationaux à l’ordre de la SPFC ou par chèques bancaires libellés en euros et payables en France ou par chèques bancaires domiciliés à l’étranger moyennant une surtaxe de 18 euros.

Par carte bleue par téléphone : 33 1 46 30 37 38

ou par fax : 33 1 46 30 04 64

ou encore paiement en ligne par Paypal

FRANCE : Abonnement Formule numérique un an - 96 euros

Cet abonnement donne le droit de consulter et télécharger le journal sur la plateforme Calaméo.

96 euros pour un an (aucun envoi du journal papier).

Règlement par téléphone. Appelez le : 01 46 30 37 38

Règlement en ligne par Paypal

L’abonnement court sur 47 numéros par an. Le magazine ne paraît pas en août ni la première semaine de l’année.

Pour les abonnements par chèque ou virement automatique mensuel ou trimestriel (c’est vous qui faites envoyer l’argent par votre banque sur notre compte)

pour un changement d’adresse ou pour toute autre question relative à votre abonnement en cours :

Téléphone : 01 46 30 37 38 - 01 46 30 79 01

Fax : 01 46 30 04 64

courriel : france-catholique@wanadoo.fr

Pour un abonnement par prélèvement automatique annuel ou mensuel (9,20 euros par mois : c’est nous qui allons chercher l’argent sur votre compte le 15 du mois), vous pouvez remplir et nous renvoyer le bon PDF à télécharger ci-dessous, tout en bas.

Pour un abonnement par virement d’office (8,84 euros par mois : c’est votre banque qui nous adresse l’argent le 15 du mois) ou trimestriel (19,06 euros par trimestre) nous demander le formulaire spécifique. [1]

Pourquoi s’abonner à France Catholique ?

Lire France catholique, c’est être garanti d’une tranquille assurance dans l’espace ecclésial, en correspondance avec le ministère d’unité de Pierre et en communion avec une communauté de foi aux dimensions du monde. Une des tâches de ce journal depuis sa fondation a toujours consisté à assurer le dialogue de l’intelligence et de la foi. Cela suppose de bien comprendre ces deux termes que trop souvent la doxa contemporaine met en opposition. Il n’y a pas d’un côté une raison rigoureuse dans son analyse des choses et une foi sentimentale et incertaine. La foi catholique autorise l’entrée dans un ordre de vérité supérieure dont les dimensions vertigineuses ne contredisent pas l’approche précise et nourrie à des sources qui n’ont rien d’arbitraire. De plus l’actualité la plus brûlante et les requêtes les plus urgentes pour l’avenir de l’humanité trouvent dans l’intelligence de la foi les réponses attendues par nos contemporains. C’est à poursuivre cette mission que notre hebdomadaire est en connivence profonde avec ses lecteurs dans un climat d’amitié toujours renouvelé.

Gérard LECLERC

Cet hebdomadaire s’achemine vers son centenaire... Y parviendra-t-il ? On a pu en douter plusieurs fois tant la vie d’un journal d’opinion peut être... chaotique. Elle dépend de la générosité et de la fidélité de ses amis. Mais, jusqu’à ce jour, il a tenu bon, et a rempli son rôle. Ce rôle est bien entendu de conforter ses lecteurs dans des options conformes au Magistère de l’Église, mais aussi de les éclairer, les stimuler sur des questions diverses, intellectuelles, sociales, culturelles. Éclaireur et défenseur, ce journal veut permettre notamment à des réalités nouvelles ou anciennes de l’Église de se faire connaître, de franchir les barrières médiatiques. Un article paru dans notre journal peut, de fil en aiguille, provoquer bien d’autres retombées, chez les confrères de la presse écrite ou audiovisuelle, pas seulement confessionnelle. Cela n’est pas à négliger, car toute initiative, de foi et/ou de générosité, commence en général par se heurter à un terrible mur d’indifférence. En étant généreux avec France Catholique, vous êtes généreux avec beaucoup de gens qui ont besoin de se faire connaître pour réussir dans leur aventure sur les pas du Christ.

Pour que France Catholique puisse vivre, il lui faut de nouveaux lecteurs. Même des lecteurs bénéficiant d’un abonnement offert, ou lisant le journal mis gratuitement à leur disposition sur une table de presse paroissiale, ou de simples lecteurs du site internet de France Catholique… contribuent à donner à ce journal le dynamisme et l’influence qui lui fournissent des raisons et des moyens d’exister.

Parmi vous, lecteurs plus ou moins occasionnels, certains voudront aller plus loin. Nous vous proposons un abonnement d’essai à tarif réduit. Au bout d’une année, certains (selon notre expérience, environ un sur deux de ceux qui auront fait cet essai...) nous suivront pour un abonnement au tarif normal. Ce sera alors, presque toujours, le début d’une longue amitié.

Ce qui fait vivre économiquement le journal, ce sont bien évidemment les abonnements aux tarifs normaux et de soutien. Ce sont aussi les dons et les publicités.

On peut faire un don (reçu) fiscal à l’Association pour la Défense de la Culture Chrétienne ADCC, dont le but est notamment de soutenir la presse libre. Siège social : 18, bd du Général Koenig 92200 Neuilly. Président : Philippe Delorme - Secrétaire : Christine Sakharov. Statuts déposés à la préfecture de Nanterre.

. .

Pour un don supérieur à 1000 euros ou un legs, nous vous renvoyons vers la Fondation Radio Espérance qui est reconnue d’utilité publique et a dans ses statuts notamment le soutien à la presse écrite catholique. Prendre contact de notre part :

Fondation Radio Espérance

9, avenue Benoît Charvet

42000 St ETIENNE

Téléphone : 0 4 77 49 59 69

courriel : fondation@radio-esperance.fr

Site Web : www.radio-esperance.fr

La vie d’un tel espace de foi et de liberté est de la responsabilité de chacun d’entre nous : chrétiens engagés ou citoyens de bonne volonté...

Acheter des articles de France Catholique « en consultation payante »

Un certain nombre d’articles sont affichés dans un espace particulier. Il s’agit d’articles du magazine France Catholique publiés en avant-première ou d’articles supplémentaires qui ne seront pas publiés dans le journal ni mis en accès libre sur le site Internet.

Pour avoir le privilège d’y accéder, vous pouvez souscrire à ce service spécial au prix de 30,63 euros TTC.

Il s’agit à la fois de l’achat d’un service supplémentaire et d’un acte de soutien pour tous ceux qui apprécient nos lettres de liaison et ne souhaitent pourtant pas s’abonner au journal. Un prix minimum pour encourager l’équipe qui anime le site de France Catholique.

— -

— -

Cet achat donne un droit de consultation valable jusqu’au 31 décembre.

Vous pouvez également payer cette prévente par un chèque de 30,63 euros à l’ordre de France Catholique, 60, rue de Fontenay 92350 Le Plessis-Robinson.

Ou bien par carte bancaire en nous téléphonant au 01 46 30 37 38.