Quelle est la situation à Alep en ce moment ?

Depuis le 22 décembre 2016 et l’évacuation des rebelles de l’Est de la ville, la situation s’est un peu améliorée, mais il reste encore de nombreux rebelles dans les villages alentours. Il y a des échanges de tirs et de bombes entre Alep et la périphérie.

