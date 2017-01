39 personnes tuées dans une boîte de nuit d’Istanbul

La nuit dernière, 39 personnes ont été tuées et 69 autres blessées à coups de fusil à Istanbul par un inconnu. Après avoir abattu un policier et un civil à l’entrée d’une boîte de nuit, l’individu est entré à l’intérieur de l’établissement, et a tiré au hasard dans la foule d’une centaine de danseurs qui fêtaient le Nouvel An.

Plusieurs personnes auraient plongé dans le Bosphore tout proche pour échapper à ce carnage. Le meurtrier n’avait pas encore été retrouvé ce dimanche en milieu de soirée.

Sur les 39 morts, on compte 15 étrangers, dont une Franco-Tunisienne, tuée en même temps que son compagnon. Ce drame vient clore une année 2016 particulièrement sanglante en Turquie, au lendemain d’un accord de paix conclu pour la Syrie voisine.