(RV) Malgré la violence et les attentats meurtriers, les Irakiens ont fêté le passage à 2017. Pour le Patriarche de Babylone des Chaldéens, Mgr Louis Raphaël Sako, les Irakiens sont de plus en plus nombreux à se révolter contre le terrorisme, et à s’engager pour la défense de la vie, de la paix et de la joie.

